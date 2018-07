El Govern promourà 1.800 inspeccions laborals contra la precarietat juvenil

El conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, va anunciar ahir que el Govern té previst realitzar 1.800 inspeccions de treball aquest 2018, que ja han estat iniciades, per pal·liar la precarietat entre els joves.

En la seva primera comissió al Parlament per explicar els eixos del seu departament, El Homrani va alertar que dos de cada tres joves tenen contractes temporals, per la qual cosa aquesta campa-nya d'inspecció cercarà convertir-los en indefinits: «La contractació temporal és un indicador de precarietat laboral i és utilitzada de forma massiva».

El conseller va detallar que aquesta serà una de les seves principals línies d'actuació durant la legislatura en matèria laboral, així com abordar «la bretxa salarial i laboral» que discrimina les dones. En aquest sentit, va fer ressaltar que la programació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per aquest 2018, que gestionarà 331 milions d'euros en polítiques actives d'ocupació, inclourà programes específics per a aquests grups socials, així com per a altres col·lectius vulnerables, com els aturats de llarga durada i els de més de 55 anys.

Per als joves, el conseller va indicar que el SOC disposarà de programes per abordar l'abandonament escolar i les dificultats per després trobar una ocupació. Així mateix, va remarcar que el 2018 les oficines del SOC començaran a formar els seus professionals per atendre dones víctimes de violència masclista, i que l'organisme disposarà de programes perquè aquestes també aconsegueixin la seva autonomia econòmica amb l'accés al mercat laboral.

El Homrani va afegir que, per combatre la precarietat en l'ocupació, cal impulsar la concertació social i reforçar la prevenció laboral, davant l'augment dels accidents durant la jornada laboral i de camí al centre de treball.

També va defensar que cal ajudar que els ciutadans «s'apoderin» d'altres alternatives laborals, com l'economia social i cooperativa, per la qual cosa va explicar que vol consolidar la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, i l'autoocupació, que va subratllar que s'ha de protegir tant en la seva creació com en el seu manteniment.