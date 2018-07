Mútua Intercomarcal tanca l'any 2017 amb un creixement del 9,6%

Mútua Intercomarcal va registrar l´any passat un nou rècord històric quant als ingressos en arribar arriben als 193,27 milions d´euros. D´aquesta manera, l´entitat va tancar el 2017 amb un resultat final a distribuir de 17,15 milions d´euros i uns excedents d´11 milions d´euros a ingressar als comptes de la Tresoreria General de la Seguretat Social al Banc d´Espanya. Així es va donar a conèixer aquest dijous en el marc de la Junta General Ordinària de Mutualistes, celebrada a Barcelona.

Pel que fa a l´afiliació d´empreses associades a la mútua, la xifra ha crescut un 3,8% i assoleix les 44.847. Aquestes empreses aporten 249.554 treballadors protegits, el que representa un creixement del 5,6% respecte l´exercici anterior. El col·lectiu de treballadors autònoms continua augmentant com en els darrers anys, i se situa en 63.889 treballadors a final de l´exercici. Això suposa un increment del 6,4% sobre el 2016.

Els resultats de Mútua Intercomarcal van ser anunciats pel president de l´entitat, Alexandre Blasi; el secretari de la seva junta directiva, Jordi Serres; i el seu director general, Enric González. Els responsables de l´entitat també van comunicar que, segons el darrer informe de reclamacions del sector, Mútua Intercomarcal és, conjuntament amb la Mútua de Navarra, la que té el menor índex de reclamacions d´usuaris per treballadors protegits. Si bé en tot el sector les reclamacions han crescut un 17,34%, en el cas de Mútua Intercomarcal les reclamacions han baixat el 21,57%, segons les dades donades a conèixer ahir.

El president de la Mútua, Alexandre Blasi, va assegurar que els professionals de l´entitat ara tenen el repte «d´assegurar que la Mútua pugui continuar, com fins ara, essent un referent dins del sector, adaptant-se als canvis de les lleis, de les persones, de l´entorn, de les eines i de la tecnologia assegurant el projecte que uns empresaris van iniciar un diumenge de fa 86 anys reunits en una cafeteria» de Manresa.

Blasi va destacar que ara cal «mantenir el criteri que la millora contínua no s´atura mai i que a la feina el que no suma, resta». En aquest sentit, el president de l´entitat va afegir que la Mútua Intercomarcal «continuarà vetllant per la màxima exigència en la prestació dels seus serveis i l´atenció als seus mutualistes».