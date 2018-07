La UEA aplega 500 persones al sopar empresarial anual de l'Anoia

Prop de cinc-centes persones s'han aplegat aquest dijous a la nit en una nova nau industrial del polígon de Les Gavarreres d´Òdena en el 18è Sopar Empresarial que organitza la Unió Empresarial de l´Anoia (UEA), un acte que ha comptat amb una nodrida representació d´agents socioeconòmics d´arreu del país i autoritats institucionals com el president de la Diputació de Barcelona i alcalde d´Igualada Marc Castells i les conselleres igualadines Àngels Chacón i Alba Vergés, entre d´altres.

Durant el sopar s'ha lliurat el premi UEA a l´Empresa Innovadora a la Càtedra A3 in Leather Innovation Center per haver esdevingut un centre d´investigació de referència internacional en el sector de la pell i la moda. El premi UEA a la Institució ha estat per a la cooperativa Unicoop Cultural per haver impulsat el Teatre de l´Aurora. L´empresa del sector metal·lúrgic Dicor ISM SL ha estat reconeguda amb el premi al Compromís Social per la seva contribució a la formació professional dels joves, mentre que el premi a la Capacitat Emprenedora ha estat per l´empresa Circuit Racing per les seves instal·lacions d´oci com el karting, el paintball o Humor Amarillo. L´empresa familiar Productos Agrícolas Macasa-Labin ha estat reconeguda amb el premi a la Trajectòria Empresarial pels seus 70 anys d´existència.

A més, en col·laboració amb altres entitats, s'ha lliurat el premi de Col·legi de Periodistes de Catalunya a la millor estratègia de comunicació empresarial a B-Grup Begudes Igualada per la seva aposta per la comunicació online; el premi a la millor implantació TIC per a l´empresa igualadina Cubus Games, que ha creat una APP per ajudar persones que pateixen trastorns mentals; i el premi Campus Motor Anoia a l´emprenedor del sector del motor Xavier Bartrolí pel seu compromís personal i empresarial amb el Parcmotor Castellolí.

El president de la UEA Blai Paco ha posat l´èmfasi l´alta representativitat que té actualment l´Anoia a les principals institucions del país i ha afirmat que «és una oportunitat única per donar impuls a les demandes del territori; cal fer un esforç comú i treballar plegats».

La Consellera d´Empresa i Coneixement Àngels Chacón ha posat de manifest la importància de la inversió en indústria, «un sector latent i que posa al mapa tant l´Anoia com Catalunya». L´ex tinent d´alcalde d´Igualada ha assegurat que la comarca compta amb «molts bons actius», i fent referència a la seva breu experiència com a consellera ha dit que «en aquest temps he pogut viatjar per tot el territori català i us poc assegurar que a l´Anoia hi tenim de tot: empreses diverses, formació de qualitat, transport, infraestructures?». Finalment la consellera ha ressaltat la importància de les pimes, «part imprescindible i troncal de la indústria catalana». A mitja intervenció el públic ha esclatat a aplaudir després que Chacón expliqués l´impacte de les polítiques aplicades pel govern espanyol. També ha recordat els presos. Per la seva banda, Francisco Guisado, alcalde d´Òdena, ha agraït el treball conjunt fet des des consistoris anoiencs «en aquests moments d´altra intensitat política nacional, i malgrat els colors diferents de cada ajuntament».

L´acte, presentat per l´actor igualadí Joan Valentí, tenia com a eslògan «Posa en marxa el canvi» i ha comptat amb una conferència del divulgador econòmic Marc Vidal.