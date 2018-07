Barcelona acollirà a partir del 2021 la principal fira audiovisual

Barcelona acollirà a partir del 2021 la fira Integrated Systems Europe (ISE), el principal esdeveniment mundial del sector audiovisual, que fins ara se celebrava a Amsterdam (els Països Baixos), on l'any passat va congregar més de 80.000 assistents.

Fira de Barcelona ha arribat a un acord amb l'organització de l'ISE perquè recali a la ciutat aquest saló, que serà el segon de més importància de la capital catalana després del Mobile World Congress (MWC), que en la seva última edició va reunir 107.000 visitants.

L'ISE és la fira líder del sector audiovisual i de sistemes integrats i ha celebrat gairebé totes les seves edicions a Amsterdam. En l'última, el mes de febrer passat, va registrar 80.923 visitants, el 10,8% més que el 2017, i hi van participar 1.296 expositors, que van omplir els 53.000 metres quadrats de l'espai firal. Segons va avançar ahir La Vanguardia, l'ISE se celebra el febrer, fet pel qual quan arribi a Barcelona haurà de canviar de data per no coincidir amb el Mobile. En un comunicat, l'ISE va concretar que l'edició del 2021 se celebrarà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, del 2 al 5 de febrer, i que aquest lloc es convertirà en la seu permanent de l'esdeveniment.