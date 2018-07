Els preus pugen tres dècimes al juny i situen la inflació en el 2,4%, la taxa més alta des de l'abril de l'any passat

Els preus al juny a Catalunya van pujar tres dècimes en relació amb al maig i van deixar la inflació anual en el 2,4%, una dècima més que la taxa registrada al maig i la xifra més alta des de l'abril de l'any passat, segons la informació facilitada per l'institut d'estadística espanyol. La inflació a Catalunya se situa una dècima per sobre de la taxa registrada al conjunt de l'estat espanyol que al juny va ser del 2,3%, dues dècimes més alta que al maig. L'alça de l'IPC, just abans de començar l'estiu, s'explica per l'increment de preus dels carburants i els lubricants, els derivats del petroli, i la pujada de preus de les fruites fresques de temporada, que aquest mes de juny han pujat molt més que el mateix mes de l'any passat.