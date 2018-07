La UEA aplega 500 persones al sopar empresarial anual

Prop de cinc-centes persones es van aplegar ahir en una nova nau industrial del polígon de les Gavarreres d'Òdena en el 18è Sopar Empresarial que organitza la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), un acte en què hi va haver una nodrida representació d'agents socioeconòmics d'arreu del país i autoritats institucionals, com el president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada, Marc Castells, i les conselleres igualadines Àngels Chacón i Alba Vergés, entre d'altres.

Durant el sopar, es va lliurar el premi UEA a l'Empresa Innovadora a la Càtedra A3 in Leather Innovation Center per haver esdevingut un centre d'investigació de referència internacional en el sector de la pell i la moda. El premi UEA a la Institució va ser per a la cooperativa Unicoop Cultural per haver impulsat el Teatre de l'Aurora. L'empresa del sector metal·lúrgic Dicor ISM SL va ser reconeguda amb el premi al Compromís Social per la seva contribució a la formació professional dels joves, mentre que el premi a la Capacitat Emprenedora va ser per a l'empresa Circuit Racing per les seves instal·lacions d'oci, com el karting, el paintball o l' Humor amarillo. L'empresa familiar Productos Agrícolas Macasa-Labin va ser reconeguda amb el premi a la Trajectòria Empresarial pels seus 70 anys d'existència.

A més, en col·laboració amb altres entitats, es va lliurar el premi de Col·legi de Periodistes de Catalunya a la millor estratègia de comunicació empresarial a B-Grup Begudes Igualada per la seva aposta per la comunicació online; el premi a la millor Implantació TIC per a l'empresa igualadina Cubus Games, que ha creat una APP per ajudar persones que pateixen trastorns mentals; i el premi Campus Motor Anoia a l'emprenedor del sector del motor Xavier Bartrolí pel seu compromís personal i empresarial amb el Parcmotor Castellolí.

El president de la UEA, Blai Paco, va posar èmfasi a l'alta representativitat que té actualment l'Anoia a les principals institucions del país i va afirmar que «és una oportunitat única per donar impuls a les demandes del territori; cal fer un esforç comú i treballar plegats».

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va posar de manifest la importància de la inversió en indústria, «un sector latent i que posa al mapa tant l'Anoia com Catalunya». L'ex-tinent d'alcalde d'Igualada va assegurar que la comarca té «molts bons actius» i, fent referència a la seva breu experiència com a consellera, va dir que «en aquest temps he pogut viatjar per tot el territori català i us poc assegurar que a l'Anoia hi tenim de tot: empreses diverses, formació de qualitat, transport, infraestructures, etc.». Finalment la consellera va ressaltar la importància de les pimes, «part imprescindible i troncal de la indústria catalana». A mitja intervenció, el públic va esclatar a aplaudir després que Chacón expliqués l'impacte de les polítiques aplicades pel Govern espanyol. També va recordar els presos. Per la seva banda, Francisco Guisado, alcalde d'Òdena, va agrair el treball conjunt fet des dels consistoris anoiencs «en aquests moments d'alta intensitat política nacional i malgrat els colors diferents dels ajuntaments».

L'acte, presentat per l'actor igualadí Joan Valentí, tenia com a eslògan «Posa en marxa el canvi» i hi va haver una conferència del divulgador econòmic Marc Vidal.