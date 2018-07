L'economia catalana creix més que l'espanyola i representa el 19,2 % de l'Estat

L'economia catalana ha crescut més que l'espanyola el 2017 i ja representa el 19,2% de l'economia de tot l'Estat, segons la memòria econòmica realitzada pel Consell General de Cambres de Catalunya. La directora de l'estudi, Carme Poveda, va assenyalar ahir que aquesta xifra és la més alta des del 2000 i l'atribueix al pes que la indústria ha guanyat en l'economia. Segons Poveda, els sectors que estan liderant la recuperació econòmica són el de les TIC i el científic. Amb tot, alerta que la despesa en R+D a Catalunya està «molt lluny» de la d'altres països europeus. A més, avisa de la creixent desigualtat social i de l'augment de la taxa de risc de pobresa en el treball.

La directora de la memòria va destacar que el 2017 ha estat un «bon any» pel que fa a l'economia i reconeix que el desenvolupament de l'economia mundial, especialment del comerç, ha tingut un «efecte positiu» en l'economia catalana. També va dir ahir que el creixement econòmic actual és «més equilibrat» que en el passat i que la «novetat» és que es manté amb un superàvit exterior, un fet que no havia succeït en etapes expansives anteriors.

Poveda va assenyalar que el 2017 va augmentar la «diversificació de les vendes i les exportacions» de les empreses, així com la «proporció de vendes dirigides a l'exterior». Segons va explicar, tres quartes parts de les vendes de les empreses catalanes van a mercats exteriors i només una quarta part estan dirigides al mercat espanyol.



Rellançament industrial

Un altre dels fets destacats és el «rellançament industrial» que es viu a Catalunya. El sector industrial ha guanyat pes el 2017, amb un creixement que supera tant el de la indústria espanyola com el de la zona euro. Segons l'estudi, el pes de la indústria a l'economia és del 22,1%, el més alt des del 2008.

El sector turístic també ha contribuït al bon estat de l'economia catalana, segons la memòria. Indica que s'ha produït un augment del turisme estranger, que creix per sobre del domèstic, i que, a més, va acompanyat d'un increment en la despesa dels turistes. Segons va explicar Poveda, el 2017 també s'ha produït el major creixement en els darrers 10 anys pel que fa a l'ocupació indefinida.

La directora de la memòria alerta, però, que s'ha produït un «retrocés» en inversió en R+D i que només el 14% de les empreses catalanes han realitzat innovacions tecnològiques en els darrers tres anys, una xifra que està «lluny» de la d'altres països europeus. A més, avisa que s'ha produït una pèrdua de poder adquisitiu i que hi ha una creixent desigualtat social i de pobresa en el treball. Una pobresa que, segons va explicar ahir, afecta especialment les famílies amb fills, un fet que segons Poveda «mostra les escasses ajudes i serveis de cura» que s'ofereixen als ciutadans.

Per la seva banda, el catedràtic de l'UPF Oriol Amat, que va abordar l'estat de les empreses catalanes durant l'any passat, va dir que el 2017 va augmentar el nombre de grans empreses a Catalunya respecte anys anteriors. A més, va afirmar que les companyies han millorat la seva liquiditat i han augmentat la seva rendibilitat i que s'estan aproximant als nivells del 2006 i 2007 en termes de rendibilitat. Amat va assenyalar que les companyies estan creixent d'una manera «molt equilibrada» i estan seguint unes «polítiques financeres molt prudents».

El catedràtic de l'UPF va dir que el clima polític no ha beneficiat l'entorn empresarial i econòmic, però va insistir que ha estat un «bon any», malgrat que hi havia algunes «previsions catastrofistes». Un altre catedràtic de l'UPF, José García Montalvo, va dir que la revolució tecnològica «farà que moltes coses no siguin com eren» i va alertar que els mètodes per combatre la desigualtat en l'era de l'automatització no seran els mateixos que en dècades passades.

A la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya també va participar el president del Consell de Cambres de Catalunya, Miquel Valls, que va destacar que es tracta d'una «publicació puntera del país» i que la d'enguany, centrada en la relació entre les universitats i les empreses, pot ser «útil per al Pacte Nacional per a les Universitats» que està realitzant el Govern.

Valls va destacar les bones dades de l'economia catalana durant el 2017, malgrat que ha estat un any «complex». Segons el president del Consell de Cambres de Catalunya, aquest fet és la mostra que Catalunya manté «uns fonaments sòlids». En aquesta línia, el director d'Institucional del Banc Santander, José María Martínez, va dir que el fet que el PIB de l'economia catalana creixi per sobre del 3% «confirma la consistència de la recuperació econòmica».