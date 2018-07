Els preus pugen tres dècimes el juny i situen la inflació en el 2,4 %, la taxa més alta des de l'abril de l'any passat

Els preus el juny a Catalunya van pujar tres dècimes en relació amb al maig i van deixar la inflació anual en el 2,4%, una dècima més que la taxa registrada el maig i la xifra més alta des de l'abril de l'any passat, segons la informació facilitada per l'Institut Nacional d'Estadística espanyol. La inflació a Catalunya se situa una dècima per sobre de la taxa registrada al conjunt de l'Estat que el juny va ser del 2,3 %, dues dècimes més alta que el maig. A Catalunya la inflació puja per segon mes consecutiu i des del gener fins al juny l'IPC anual ha passat del 0,9 % al 2,4 %.

L'escalfament de l'economia catalana aquest mes de juny, just abans de començar la temporada d'estiu, s'explica bàsicament pel comportament a l'alça dels preus de les gasolines i els lubricants, que aquest mes de juny han pujat molt més que el juny de l'any passat, i per l'alça dels preus de fruites fresques de temporada, que aquest juny també han pujat més que l'any passat, fins a registrar una taxa interanual del 14,1%. Un altre factor que ha ajudat a enfilar la inflació anual ha estat la factura elèctrica, amb una pujada superior aquest any que la del 2017. En sentit contrari, les cistelles de l'IPC que han frenat l'ascens de la inflació han estat els hotels, cafès i restaurants, on els preus, especialment els allotjaments turístics, aquest any han pujat menys. També ha passat el mateix amb la cistella d'oci i cultura, on els paquets turístics pugen menys que el juny del 2017. La inflació subjacent, la que no té en compte els preus més volàtils com els derivats del petroli i els aliments frescos, s'ha situat el juny en l'1 %, una dècima menys que el maig.