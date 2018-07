Airplan: Mig segle fent espais controlats

Airplan va néixer ara fa 50 anys gràcies a l'impuls del jove engi-nyer Andreu Ferrer, que era fill de Viladomiu, i que després d'un temps a Suïssa va trobar el suport de tres empresaris més: l'alemany Johannes Klein (de l'empresa LTG Lufftechnische, que encara existeix) i els catalans Joan Ferrer i Josep Maruny, empresaris catalans del sector tèxtil.

Josep Ferrer, fill de l'Andreu i actualment president d'Airplan, explica que en els seus inicis l'empresa estava molt centrada en el sector tèxtil que necessitava espais amb una elevada humitat per tractar les filatures i els teixits. Als anys 80, però, la crisi del sector tèxtil va obligar l'empresa a fer una reorientació per tal de poder garantir la seva subsistència. I aquest canvi va portar Airplan a treballar principalment per al sector farmacèutic, ja que l'entrada de l'Estat espanyol a la que llavors era la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i avui Unió Europea (UE) va comportar una normativa molt més estricta per a les instal·lacions del sector. I Airplan va veure aquí una nova oportunitat en la construcció de les anomenades sales blanques. Es tracta dels espais on es produeixen els fàrmacs i que, explica Ferrer, són «uns entorns controlats per la temperatura, la humitat i la pressió, i també hi ha un control de les partícules». En aquest sentit, afegeix que requereix també condicions molt especials en els materials amb què està construït perquè no emetin partícules que posin en risc les condicions de l'espai. L'empresa, diu Ferrer, pot oferir projectes claus en mà o només una part. Tot i això, assegura que és en el desenvolupament complet dels projectes, des de la seva concepció fins al seu muntatge final, en els qual se senten més còmodes i aporten més valor afegit a l'empresa, que disposa d'un ampli equip d'enginyeria per donar resposta a les necessitats dels clients.

D'altra banda, actualment el mercat de l'empresa bagenca és d'abast mundial. Dels aproximadament 16 milions d'euros que factura la companyia, el 80% procedeix de les exportacions, i d'aquest 80%, el 80% prové de l'Amèrica Llatina, remarca Ferrer. La importància d'aquest últim mercat per a Airplan, juntament amb la construcció d'una gran planta farmacèutica a Miami, va portar l'empresa a obrir una delegació, ara fa cinc anys, en aquest punt dels Estats Units que els serveix de base per a tot el mercat americà. En aquest sentit, remarca que tenen una gran implantació a diferents països llatinoamericans i que la següent fase és tenir més presència als Estats Units. A més, l'empresa també desenvolupa projectes en diferents punts d'arreu del món com són la resta d'Europa i també Àsia, un mercat, aquest últim, que «ara se'ns està obrint molt», afirma el president d'Airplan, que fa un nou apunt: el 80% de la facturació prové de clients que repeteixen.

Pel que fa a la gestió de l'empresa, Ferrer explica que hi va haver un canvi important ara fa 20 anys, quan de forma sobtada va morir el seu pare en un accident laboral a les instal·lacions d'un client. Fins a aquell moment, Andreu Ferrer tenia un lideratge personalista de l'empresa, i des de llavors, explica que les decisions es prenen per consens de l'equip. D'altra banda, destaca que ell és l'últim membre de la família, contractat fa 22 anys, que treballa a l'empresa en el dia a dia, ja que s'ha optat per una estratègia de professionalització de la gestió.

A l'hora de parlar del futur, Fer-rer destaca que «ahir ens centràvem en el tèxtil, el present són les sales blanques i no sabem què farem en el futur. La clau és ser capaços d'adaptar-nos al que hi hagi. No sé què farem els propers 50 anys, segurament serà alguna cosa relacionada amb el que fem ara i segur que amb més valor afegit, i que no farem sales blanques en sèrie, de copiar i enganxar, perquè el nostre valor està a fer projectes des del principi fins al final, els projectes claus en mà».