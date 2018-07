Les administracions diuen que estan a punt per afrontar les vagues al Prat

Les administracions públiques estan «preparant» les «mesures» necessàries per afrontar les possibles vagues a l'aeroport del Prat durant els mesos d'estiu. Això és el que va assegurar ahir la delegada del govern espanyol a Catalu-nya, Teresa Cunillera, que va dir que, entre altres mesures, ja s'estan «preparant» serveis mínims i els «reforços» que es puguin necessitar en cas que les aturades convocades pels treballadors de Ryanair i Iberia s'acabin produint. D'altra banda, Cunillera va dir que les cues són un «tema puntual» i les va atribuir a l'elevada «estacionalitat» de l'aeroport, no a la manca de personal.

En una atenció als mitjans després de la reunió de la comissió de seguiment de l'aeroport, Cunillera va dir que encara hi ha temps perquè es desconvoquin les vagues, però va remarcar que les administracions ja s'estan a punt per a un escenari en el qual s'acabin produint. Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va dir que l'aeroport està «més preparat que en ocasions anteriors» per afrontar la temporada d'estiu i que les companyies també estan «més preparades per afrontar les possibles eventualitats».

Calvet va anunciar la posada en marxa, a través de l'Agència Catalana del Consum, d'un protocol per «facilitar» que els usuaris puguin presentar les seves reclamacions i «fer valer els seus drets». Es tracta d'una iniciativa periòdica, segons va dir el conseller de Territori, que ha de «permetre que l'aeroport funcioni més i millor».

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, per la seva banda, va assegurar que les imatges de cues i retards a l'aeroport que es van produir els estius passats «preocupen molt» i «no es poden tornar a repetir» perquè perjudiquen la «reputació» de Barcelona. Pisarello va demanar tant a les companyies com a les administracions que tinguin més «transparència» per «oferir informació a la ciutadania» quan es produeixin afectacions a l'aeroport.

Després de la reunió de la comissió de seguiment de l'aeroport, les tres administracions van subratllar el seu «compromís» per tal que tot «vagi bé aquest estiu» i es van emplaçar a reunir-se en un període curt de temps per abordar el funcionament de la infraestructura.

D'altra banda, Damià Calvet va reclamar a la UE que creï una regulació perquè les vagues de controladors a un estat membre no afectin els vols que no tenen origen o destinació a aquell país. Calvet va dir que el Govern comparteix així el «posicionament expressat» per algunes companyies aèries i va demanar al govern espanyol que també el defensi davant les institucions europees perquè permetria «alleugerir la situació d'estrès» que es viu als aeroports europeus quan es convoca una vaga de controladors a un país membre.

A més, el conseller de Territori i Sostenibilitat va demanar al ministeri de Foment que «asseguri una dotació adequada» per als controladors de l'aeroport del Prat per tal de «garantir-ne» un «bon funcionament».