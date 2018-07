L'ICF es plantejaria tornar a crear una societat de capital risc orientada a cooperatives si hi ha demanda

L'Institut Català de Finances (ICF) es plantejaria tornar a crear una societat de capital risc, com la desapareguda Societat Catalana d'Inversió en Cooperatives (SICOOP), si hi hagués més demanda. Així ho va dir el responsable de desenvolupament de negoci de l'ICF, Antoni Vallès, com a resposta a diverses cooperatives en el marc d'una taula rodona sobre finançament d'economia social organitzada dilluns per ACCIÓ. Concretament, els ponents van demanar al Govern que torni a crear una eina d'aquest tipus per ajudar-les a incrementar fons propis. «És completament necessari per al cooperativisme avui, l'any 2018», va afirmrar el director d'Abacus, Miquel Àngel Oliva. Segons Oliva, cal una eina com la SICOOP que ajudi a finançar en forma de capital, i no de préstec, les cooperatives que comencen. Concretament, el director d'Abacus va apuntar que «seria bo» perquè les cooperatives puguin encarar les pujades de tipus d'interès que es preveuen de cara al 2019 o 2020 «amb els fons propis adequats». La codirectora de Femmefleur, Eva Polío, va coincidir que aquest tipus d'eina seria «molt idònia» per als projectes cooperatius molt inicials, com el seu.