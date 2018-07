Motovario instal·la a Castellgalí el seu nou centre de comercialització i distribució

Arxiu particular

La nau on s´ha instal·lat Motovario a Castellgalí.

La nau on s´ha instal·lat Motovario a Castellgalí. Arxiu particular

Castellgalí ha estat el municipi escollit per l'empresa Motovario, part de la multinacional TECO, per instal·lar el seu nou centre de comercialització i distribució de motoreductors i variadors de freqüència dirigits al mercat espanyol.

Judit de las Heras, Directora d'Organització i RR.HH de Motovario, explica que "s'ha triat el polígon industrial Pla del Camí de Castellgalí per l'entorn, les bones comunicacions i per la bona acollida i les facilitats que hem rebut per part de l'Ajuntament." L'objectiu principal de l'empresa, avui, diu, "és ser referent en el mercat espanyol en el camp de la transmissió de potència, oferint solucions tecnològiques eficients i avançant-nos a les necessitats futures dels clients".

El pla estratègic de la firma contempla continuar desenvolupant les seves tres marques -TECO, Motovario i Pujol- tant en el mercat espanyol com internacional, "amb productes dissenyats pel propi departament de R+D, que sempre ha estat un dels punts forts de Motovario".

Des de l'Ajuntament de Castellgalí, l'alcalde, Cristòfol Gimeno, valora molt positivament l'arribada de Motovario al municipi. "Estem molt satisfets que una gran empresa com Motovario hagi escollit Castellgalí dins dels seus plans d'expansió a Espanya i celebrem que passi a formar part d'un teixit empresarial que cada vegada és més important al nostre municipi", diu el batlle.

Segons Gimeno, "les naus dels tres polígons del municipi – el Raval la Fàbrica, el Pla del Camí i els Torrents – estan totes llogades o ocupades i som conscients que a mig i llarg termini faltaran nous espais per poder acollir les empreses que com Motovario desitgin traslladar-se o iniciar la seva activitat a Castellgalí". Per aquest motiu, l'Ajuntament ja treballa en el desenvolupament urbanístic del sector de Cal Carné perquè s'hi puguin aprofitar les naus existents i construir nous edificis industrials.