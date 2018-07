La UE i Japó signen a Tòquio el seu acord de lliure comerç

La Unió Europea i el Japó van signar ahir a Tòquio l'acord de lliure comerç que les dues parts van pactar fa un any i que preveu l'eliminació de la majoria dels aranzels sobre productes comerciats i que estalviarà 1.000 milions d'euros anuals en drets de duana als exportadors europeus.

El tractat ha estat rubricat pel cap de l'Executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, i el president del Consell europeu, Donald Tusk, per part de la UE, mentre que el primer ministre japonès, Shinzo Abe, ha signat l'acord en nom del país asiàtic.

La cerimònia va tenir lloc a la capital japonesa després que la cimera que estava inicialment prevista a Brussel·les per a la passada setmana fos cancel·lada per les pluges torrencials a l'oest del Japó.

L'acord econòmic cobreix tant productes com serveis, inclosos els financers, i amb la seva entrada en vigor s'eliminaran més del 90 % dels aranzels que el Japó aplica a les importacions procedents de la UE.

Una vegada que finalitzin els períodes transitoris, el país asiàtic haurà eliminat els drets de duana al 97 % dels productes i hi haurà liberalitzat parcialment la resta per mitjà de contingents.

No obstant això, el tractat comercial no entrarà en vigor fins a principi del 2019, una vegada que el Parlament Europeu doni el seu consentiment a la tardor d'aquest any i el Japó compleixi amb els seus procediments nacionals. En l'àmbit europeu, l'acord amb Japó no necessita ser ratificat pels parlaments nacionals.

En l'actualitat, les companyies europees paguen 1.000 milions d'euros a l'any en drets de duana per exportar productes al Japó, segons calcula la Comissió Europea. Les exportacions europees de béns al país asiàtic s'eleven a 58.000 milions d'euros i 28.000 milions en el cas dels serveis.



Productes agroalimentaris

L'acord de lliure comerç entre la UE i el Japó eliminarà «dràsticament» els drets de productes agrícoles. En concret, Brussel·les calcula que, quan s'apliqui totalment el tractat, el 85 % dels productes agroalimentaris de la UE podran entrar al país asiàtic lliures d'aranzels.

En el cas concret del porc, el producte agrícola més exportat al Japó, es garantiran les exportacions lliures de drets de carn de porc transformada, mentre que les exportacions de carn fresca d'aquest animal estaran «pràcticament lliures» de drets.