El Bages va tornar a perdre empreses el 2017 després de tres anys d'increments

La comarca del Bages va tancar el 2017 amb un total de 5.302 empreses, deu menys que les registrades un any enrere. Això suposa una davallada del 0,2% del total. El Bages no perdia empreses des de l'any 2013, en plena tempesta econòmica, quan n'hi havia 5.340 de registrades (14 menys que el 2012, una diferència del -0,3%). En els anys posteriors, la comarca ha anat recuperant terreny en el nombre d'empreses, amb creixements constants. Fins l'any passat. La xifra de societats a la comarca queda, doncs, molt lluny de les 5.844 de l'any 2009, el primer que registra l'Informe Territorial de la Província de Barcelona, que elabora la Diputació de Barcelona amb la Cambra de Comerç de Barcelona, i d'on prové aquesta evolució estadística.

D'aquesta manera, el Bages és una de les cinc comarques de la demarcació de Barcelona amb un balanç negatiu en el registre d'empreses el 2017, juntament amb l'Alt Penedès (-0,6%), l'Anoia (-0,8%), Osona (-0,5%) i el Berguedà, que amb el 3,7% menys de societats lidera el rànquing negatiu de la demarcació. El Berguedà va tancar l'any amb 1.267 empreses, 48 menys que les 1.315 d'un any abans, i lluny de les 1.445 del 2009. D'entre les comarques on va créixer el nombre de centres de cotització en el conjunt de la demarcació el Moianès (0,5%) va ser on ho va fer amb menys intensitat.

Totes aquestes dades negatives contrasten amb l'evolució positiva en el conjunt català del nombre d'empreses el 2017 (0,7%) i també de la demarcació de Barcelona (0,8%). Tanmateix, aquestes dades estan força allunyades de les del 2016, quan a la província l'augment va ser del 2,5%. El Vallès Oriental, amb un creixement de l'1,1%, és la comarca que experimenta una evolució més a l'alça durant el 2017, una xifra que igualment continua lluny de l'increment més gran (5,4%) que es va donar l'any passat al Garraf.

Segons revela l'informe de la Diputació, el gran pol d'activitat empresarial de la província, el Barcelonès, ha aportat gairebé el 60% dels nous centres de cotització que s'han creat el 2017. A continuació, el segueixen el Vallès Occidental, que crea el 16% de les noves empreses de la província, i el Baix Llobregat, que en crea el 12%.

Per sectors, les empreses del terciari han crescut a set de les dotze comarques de la demarcació, entre el 0,6% del Maresme i el 2,4% del Moianès. Així mateix, el teixit d'empreses industrials només ha augmentat a quatre comarques de forma poc significativa (0,8% al Garraf i Maresme, 0,7% al Vallès Occidental i 0,3% al Vallès Oriental). Les empreses de la construcció creixen a gairebé totes les comarques (excepte a l'Alt Penedès i l'Anoia), i a més és el sector dins el qual creixen més les empreses a set comarques, en termes relatius.

D'altra banda, les empreses del Bages han estat les que han incrementat més el seu volum mitjà de treballadors en el conjunt de la demarcació, en passar dels 8 del 2011 als 10,2 de l'any passat. 2,2 treballadors d'increment de mitjana que no han igualat cap de les altres comarques de la demarcació. Així, el Bages ja se situa molt a prop de la mitjana catalana (10,3 empleats) i a la província només és superada per les comarques de més tradició industrial del país: Vallès Occidental (11,6), Barcelonès (12,1) i Baix Llobregat (11,4). En el cas del Berguedà, l'increment de la mitjana de treballadors per empresa en els darrers set anys ha estat de només un (dels 5 als 6) i se situa a la cua de la demarcació, juntament amb el Garraf. L'Anoia ha incrementat en 0,7 el nombre d'empleats des del 2011, mentre que el Moianès ha guanyat 0,5 empleats per empresa des de la seva creació, el 2015.