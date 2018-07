BBVA ofereix el servei de pagament Apple Pay als seus clients a Espanya

BBVA ofereix des d'ahir als seus clients a Espanya el servei de pagament per mòbil Apple Pay, que permet abonar, a través dels seus dispositius, les compres a comerços, aplicacions i webs adherits. Amb la incorporació de BBVA, totes les grans entitats espanyoles ja permeten als seus clients els pagaments a través d'Apple Pay perquè Santander, CaixaBank, Bankia i Banc Sabadell ho permetien des de fa mesos. També entitats de menor grandària com Bankinter, Openbank, EVO i Banca March, que s'hi ha sumat aquesta mateixa setmana. En un comunicat BBVA explicava que des d'ahir els seus clients a Espanya poden utilitzar l'aplicació que està transformant els pagaments mòbils de manera «fàcil, segura i privada». El grup que presideix Francisco González recorda que quan s'utilitza una targeta de crèdit o dèbit amb Apple Pay, els números de la targeta no s'emmagatzemen al dispositiu del client ni en servidors d'Apple. En el seu lloc, Apple Pay assigna un número de compte de dispositiu, que se xifra i emmagatzema de manera segura.