El programa Treball i Formació dona oportunitats a 30 aturats bagencs

La nova edició del programa Treball i Formació del Consell Comarcal del Bages ha permès donar oportunitats laborals a 30 persones que es troben en situació d'atur, segons dades de la mateixa administració. Aquesta iniciativa ofereix formació professional i la possibilitat d'un contracte laboral, i s'adreça a persones que han exhaurit la prestació o el subsidi d'atur. El programa Treball i Formació està subvencionat pel SOC i rep el cofinançament del Ministerio de Empleo i del Fons Social Europeu. Així, 18 persones han participat en les formacions de suport administratiu als serveis comarcals i 12 més per ajudar en els serveis escolars de transport i menjador. A més de les formacions, el programa ha facilitat contractes de sis mesos a 3 persones com a auxiliars administratives, a 12 com a auxiliars de monitores per al servei de transport i menjador escolar i a 2 auxiliars administratives de suport a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.