La sega a la Catalunya Central s'endarrereix per les pluges

Any estrany entre els pagesos que havent passat l'equador del mes de juliol encara es troben en plena campanya de la sega. El responsable al territori d'Unió de Pagesos, Carles Mencos, ha assenyalat a l'ACN que el motiu principal han estat les pluges i les baixes temperatures. "Les pluges intermitents del mes de juliol han dificultat poder començar a segar. No acabarem abans de finals de mes", ha destacat Mencos, quan per aquestes dates els pagesos ja haurien d'estar acabant la campanya. Amb tot, el responsable d'UP ha concretat que a nivell general no està essent una campanya "dolenta", "però tampoc és una collita molt bona, més aviat normaleta". El blat i l'ordi són els principals conreus a la Catalunya Central, mentre que el pèsol i la colza també s'utilitzen com a cultiu de rotació.

La pluja de la primavera i el fred tardà han provocat que la campanya de la sega a la Catalunya Central comencés amb retard, segons ha explicat el responsable d'Unió de Pagesos al territori, Carles Mencos. I no només això, perquè les pluges intermitents que hi ha hagut aquests dies de juliol han dificultat l'acte de la sega, dificultant el treball a de les màquines. "És una campanya estranya perquè ara ja l'hauríem d'estar donant per acabada", ha afegit. De fet, aquesta sol començar la segona quinzena de juny i s'hauria d'acabar a mitjans de juliol. "Però ara resulta que ens trobem en plena campanya, anem molt endarrerits", ha afirmat. D'aquesta manera, i amb l'ull posat al cel per anar veient si hi ha canvis, "s'acabarà allargant la campanya ben bé quinze dies mes", ha afegit.

Sobre l'afectació que podrien tenir les condicions meteorològiques sobre els conreus, Mencos ha destacat que si es posa el focus en la sequera, aquesta no va arribar a afectar. "Quan havia de començar a fer mal en comarques com el Bages o l'Anoia ja es va posar a ploure", ha assenyalat. En aquest sentit, doncs, les pluges van salvar una temporada que es preveia dolenta. Amb tot, però, la temporada, tot i no ser dolenta, tampoc ha estat bona com es podia esperar per les pluges. Si bé va ploure molt, ha explicat el responsable d'UP, també ha fet molt fred i hi ha hagut poques hores de sol. "Cada dia ha fet mal temps, pluja i temperatures fredes", ha detallat.

""Els ordis tenen poc pes específic", ha dit Carles Mencos. Això vol dir que hi haurà collita, "però el gra no té el pes que hauria de tenir", ha explicat el responsable. Per això, es pot dir que hi ha collita, però "tot i que no és dolenta, podria ser més bona", ha afegit.

Segons Mencos, els cicles es mantenen, perquè en còmputs globals, "tant la pluja com la secada es mantenen en litres i les temperatures baixen el que han de baixar". Amb tot, però, sembla com si aquests cicles s'haguessin desplaçat gairebé un mes més del que correspondria. "Tot plegat són observacions des del tros", ha matisat.

Campanya "fluixeta"

Des del Berguedà, el pagès Toni Bascompte ha explicat a l'ACN que la seva collita ha sigut més aviat "fluixeta". Si bé el rendiment de l'ordi ha estat "molt dolent", el blat - com que ha fet molta calor i molta pluja i les temperatures han estat moderades - "està responent molt millor", ha afegit.

Bascompte, precisament, ha assenyalat que no serà un any bo, malgrat hagi plogut, perquè els principals cultius, de secà, s'han vist perjudicats. I les pluges també han provocat que les males herbes creixin i, per tant, les màquines que han de segar tinguin més dificultats. La pluja, doncs, ha perjudicat la crescuda natural dels conreus, i també les temperatures i la primavera fresca, "gairebé de tardor", que no ha deixat madurar la planta.