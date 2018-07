El TSJC suspèn cautelarment el reglament sobre VTC a l'àrea metropolitana

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès cautelarment i de forma provisional el reglament de l'àrea metropolitana de Barcelona que regula les llicències VTC (lloguer de vehicles amb conductor) i que limita l'actuació de companyies com Uber i Cabify. La sala contenciosa administrativa de l'alt tribunal va fer públic ahir un acte en el qual accepta així la mesura cautelar sol·licitada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. En paral·lel, el TSJC convoca l'àrea metropolitana i la comissió a una compareixença en una vista que tindrà lloc el pròxim 26 de juliol. L'AMB, que presideix Ada Colau, va aprovar el 26 de juny passat de manera definitiva un reglament que limitava l'existència de VTC, que havien d'ajustar-se a una proporció d'un per cada 30 llicències de taxi, cosa que afectava serveis com Uber o Cabify. El reglament imposava a més multes de fins a 4.000 euros en el cas que es prestés el servei sense autorització.