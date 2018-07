La vaga del tèxtil afecta el 40 % del sector al Bages, segons CCOO

El secretari general d'Indústria de CCOO de Catalunya, José Antonio Hernández, va xifrar per sobre del 70 % el seguiment de la vaga del tèxtil, que va tenir lloc ahir en una convocatòria feta pel sindicat a tot l'Estat. Al Bages, el seguiment hauria estat del 40 %, segons fonts del sindicat.

Hernández va atendre els mitjans una vegada finalitzada una manifestació a les portes del Gremi de Fabricants del Tèxtil, a Sabadell, i va precisar que eren unes xifres corresponents als torns de nit i del matí i va concretar que en zones de Catalunya amb «un pes important» del sector com el Vallès Occidental, la incidència va ser per sobre del 80 %, mentre que en el Vallès Oriental i el Maresme va superar el 50 %.

Segons el manresà Josep Rueda, secretari general de CCOO d'Indústria del Vallès Occidental-Catalunya Central, la vaga va ser «un èxit». Rueda va destacar el fet que «en aquesta lluita, UGT ens ha deixat a l'estacada», i apuntava que era la primera vegada que es donava aquesta disconformitat entre els dos grans sindicats.

La mobilització, segons CCOO, tenia com a objectiu «lluitar contra la desigualtat» salarial i la precarietat, especialment de les categories inferiors, bàsicament desenvolupades per dones, que obtenen unes remuneracions mensuals de 827 euros nets mensuals i reclamen increments de més del 2 % i pujades del salari fins als 14.000 euros anuals. El secretari general d'Indústria va dir que «és possible» aquesta pujada, encara que no es faci aquest 2018.