La bagenca Motokid Factory vol vendre un centenar de motos en el seu primer any

L'empresa santfruitosenca Motokid Factory (MKF) es proposa llançar al mercat un centenar de motocicletes infantils en el seu primer any de funcionament. Nascuda a Sant Fruitós de Bages, amb capital provinent de l'empresa també bagenca TJT Racing i participada per particulars d'Igualada i Girona, MKF també vol introduir-se en la competició per a aquest tipus de vehicles.

La fabricació de MKF es va iniciar a final de l'any passat amb el llançament de cinc models de motocicletes infantils elèctriques, amb la particularitat, apunta l'empresa, que són «transformables, és a dir, qualsevol dels cinc models que componen la gamma es pot convertir en un altre amb el mínim cost». Així, la gamma, comercialitzada mitjançant una xarxa de distribució, està integrada per motos de trial (d'iniciació, a partir dels tres anys), supermotard (amb pneumàtics per a asfalt, idònia per a circuits de karts), motocròs, grand prix (completament carenada) i enduro (amb equip de fars davanter i posterior de led). Tots els models disposen d'un motor elèctric de 800 W, bateries de 36 V, xassís de doble biga estampat en acer, basculant estampat en acer, frens de disc inoxidables amb comandaments hidràulics Shimano, suspensió davantera telescòpica EBR, i rodes de 10 polzades. La fabricació dels principals components i el disseny s'ha realitzat a les instal·lacions del polígon de Santa Anna de Sant Fruitós de l'empresa. El preu mitjà de les motos sanfruitosenques, limitades a una velocitat de 25 quilòmetres per hora, és d'uns 1.600 euros, amb un màxim de 3.000 euros.

El projecte MKF es va iniciar fa divuit mesos, durant els quals s'ha treballat en el disseny, la fabricació de prototipus i s'han fet proves, explica Josep Drets, responsable comercial de l'empresa.

MKF, que ha invertit més de 100.000 euros en l'aventura i que té una plantilla de 4 treballadors, es proposa fabricar en el futur motos amb rodes de 12 i 17 polzades. «Volem créixer a mesura que ho facin els nens, perquè puguin mantenir la seva afició per la moto elèctrica», diu Drets. Amb tot, apunta, «hem volgut començar la casa pels fonaments», i no es plantegen introduir-se de moment en motors per a carretera.