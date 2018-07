Denso va incrementar en 10 milions la inversió prevista per al període 2015-2017

Vent de cara a Denso Barcelona. La planta bagenca de la multinacional japonesa està superant les expectatives de la pròpia direcció manresana de la fàbrica, i veu «molt factible» arribar a assolir els 400 milions d'euros en vendes el 2020. Els números, fins al moment, avalen aquesta confiança: els 60 milions d'inversió anunciats per al període 2015-2017 han acabat sent 70, i la facturació de l'empresa per a aquest 2018 podria estar a l'entorn dels 380 milions d'euros, per sobre dels 360 previstos el mes de gener passat.

Així ho explica el president de la fàbrica de Sant Fruitós de Bages, Josep Manel Giménez, que també destaca el creixement del capital humà de l'empresa. Així, la plantilla ja suma 850 persones, a les quals s'afegeix un contingent de 150 més de temporals. La intenció de Giménez és estabilitzar la plantilla a l'entorn del miler de treballadors fixos.

Entre les inversions recents de Denso sobresurt una nova nau de 13.000 metres quadrats, en marxa des de la tardor passada, que concentra totes les funcions logístiques de l'empresa, a més de serveis de qualitat i també un despatx duaner propi. Amb tot, l'empresa només utitliza el 60 % de la superfície del nou edifici, en espera de futurs creixements.

L'Internet de les coses (IoT), noves línies automàtiques, vehicles automatitzats que defineixen les seves pròpies rutes i corobots a les línies d'ensamblatge (que combinen el treball de l'operari amb l'automatitzat) o la integració de tasques externes (com la producció de les carcasses d'alumini i plàstic per a determinats components) són altres focus d'inversió on està concentrant els seus recursos la fàbrica, especialitzada en la producció de parts electròniques per a l'automoció. Una inversió que no s'aturarà aquí, ja que l'empresa preveu destinar en un futur immediat altres quantitats milionàries a la millora de les instal·lacions i els seus processos productius.

«Tenim molts projectes, molts fronts oberts, i els hem de consolidar abans de créixer més», diu Giménez, per a qui «el creixement ha de ser gradual» per no cometre errors d'altres indústries que, en un passat recent, «van valorar el creixement en si mateix, però no van consolidar els fonaments».

Denso s'està posicionant amb molta fermesa per al nou entorn de la indústria 4.0. «La nova tecnologia canvia la cultura de treballar, tant dels operaris com dels caps d'equip i de la direcció», diu Giménez, que destaca que, a més, «el paradigma del sector de l'automoció està canviant». «Ens plantegem què volem ser el 2021», diu el president de la planta. «De moment, som l'única fàbrica d'electrònica de Denso a Euorpa, i ens volem convertir en un hub electrònic al continent», apunta. I per a aquest objectiu, la fàbrica té les línies mestres de treball de la matriu japonesa, però també té la seva pròpia iniciativa en innovació. «Estem establint el nostre camí», assegura Giménez. Així, l'empresa col·labora amb empreses del territori en el propi disseny de la nova automatització. Un exemple és el de Mapro, destaca el president de la planta, «que ja ha estat acceptat com a candidat per a d'altres projectes a Europa i Japó», avança el president. Al territori, diu, «hi ha talent», com revela el fet que en dos anys tres empreses del Bages (Vilardell Purtí, Foneria Condals i la mateixa Denso) hagin estat premiades pel clúster català de l'automoció. I Denso es proposa aprofitar el talent local. Per això ha establert forts vincles amb l'EPSEM, la FUB, l'institut Lacetània i l'Escola Diocesana de Navàs perquè nodreixin les seves noves necessitats de personal.

Denso serveix a Toyota, Volvo i Mazda, entre d'altres. Confia a recuperar aviat Ford, el seu primer client el 1991, i no descarta Seat, empresa del grup Volkswagen, principal comprador de Bosch, el gran competidor mundial de Denso en la fabricació de components electrònics. Els vuit primers clients de Denso Barcelona generen el 80 % de la seva facturació, apunta Josep Manel Giménez.

El president de la planta assegura que «el creixement de la indústria 4.0 no farà perillar els recursos humans que necessitarem, ja que s'ampliaran les tasques de manteniment o les funcions analítiques. El perfil dels operaris no serà només el de tocar producte, sinó el de gestionar informació, processos i fer rotacions». Giménez creu que, per al nou paradigma, «s'ha de preparar i convèncer la gent, amb gestió i comunicació. Els diners són importants, però també ho és l'amor a l'empresa, el compromís».