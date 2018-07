Jeff Bezos, l'home més ric de la història

Jeff Bezos, propietari d'Amazon, s'ha convertit en la persona més rica de la història moderna en superar els 150.000 milions de dòlars (128.000 milions d'euros) segons l'índex de milionaris de Bloomberg. La fortuna del seu immediat perseguidor, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, es xifra en 55.000 milions menys. Curiosament, el mes de novembre passat, Bezos, de 54 anys, era notícia en superar els 100.000 milions de dòlars i convertir-se amb Gates en els únics homes a aconseguir-ho. La notícia va arribar al mateix temps que se celebrava el Black Friday, un dels dies de més vendes en la seva plataforma. Aquesta setmana el nou anunci ha coincidit amb l'Amazon Prime Day, una nova jornada de descomptes. El rècord va durar poc temps perquè les accions van pujar a l'inici de dimarts fins als 151.200 milions de dòlars, però hores després va baixar fins als 149.000.

A més de fundar Amazon en un garatge de Seattle el 1994, Bezos va fer el mateix amb l'empresa de transport aeroespacial Blue Origin l'any 2000. L'empresari també posseeix la cadena de supermercats Whole Foods o el diari The Washington Post.

L'increment de la fortuna de Bezos -ha crescut en 52 mil milions en el que portem d'any- fa que arribi a la de la família Walton, la dinastia més rica del món amb 151.500 milions de dòlars. El top 10 de milionaris el completen: Bill Gates, amb 95.500 milions de dòlars; Warren Buffett, amb 83.000 milions; Mark Zuckerberg, amb 82.900 milions; Amancio Ortega, amb 74.800 milions; Bernard Arnault, amb 74.800 milions; Carlos Slim, amb 62.600 milions; Larry Page, amb 58.000 milions; Sergey Brin, amb 56.500 milions i Larry Ellison, amb 55.000.

Gates hauria tingut un valor net de més de 150.000 milions de dòlars si hagués tingut actius sense donar, principalment a la Fundació Bill i Melinda Gates. Ha donat gairebé 700 milions d'accions de Microsoft i 2.900 milions en efectiu i altres actius des de 1996, segons una anàlisi de les seves donacions.

«És difícil fins i tot posar-ho en perspectiva», va afirmar Michael Cole, director general de Cresset Family Office sobre la xifra assolida per Bezos. «És una xifra molt sorprenent», va afegir.

L'any 2016, un informe de la Reserva Federal va concloure que l'1 per cent de les famílies nord-americanes controlaven el 38.6 per cent de la riquesa dels Estats Units. L'any passat, Oxfam International va descobrir que més del 80 per cent dels guanys van recaure en l'1 per cent de la població mundial.

Per altra banda, la valoració d'Amazon va arribar a superar breument dimecres la frontera dels 900.000 milions de dòlars, i es va convertir en la segona empresa a aconseguir-ho, després d'Apple, després d'informar de l'èxit de l'últim Prime Day, esdeveniment en què la multinacional va vendre més de 100 milions de productes a tot el món en només 36 hores.

A tot el món les accions de la companyia fundada per Jeff Bezos van registrar un repunt del 0,8%, fins a arribar a un preu rècord de 1.858,88 dòlars per títol, i es va elevar el valor del gegant del comerç electrònic a uns 902.000 milions de dòlars.

Amazon, que presentarà els seus comptes del segon trimestre el proper 26 de juliol, va informar que durant les 36 hores de l'últim Prime Day va vendre més de 100 milions de productes a tot el món, i van superar les xifres aconseguides a altres esdeveniments com el Cyber Monday o el Black Friday.

No obstant això, malgrat el rebot inicial, les accions d'Amazon van perdre terreny a mesura que avançava la sessió a Wall Street i van cotitzar pràcticament en el mateix nivell en el qual van tancar dimarts.

A Espanya, els clients Prime van gaudir de milers d'ofertes a totes les categories de productes a Amazon.es i van poder estalviar-se fins a un 50% en dispositius Amazon i un 30% en productes de marques d'Amazon com AmazonBasics o Find. Estrenat fa 13 anys, el programa Prime ja ha superat els 100 milions de clients registrats a tot el món; en el cas espanyol, el nombre de clients Prime s'ha duplicat en els darrers 18 mesos.