Construint la màgia de les exposicions

Amb una trajectòria de més de 10 anys, Expomon és una empresa especialitzada en el disseny, producció i muntatge de mobiliari per a exposicions.

L'empresa va néixer el 2007 per mitjà de Jordi Padrós i la seva dona, Renata Chinke, que encara avui són els dos socis de la firma. Quan a Padrós se li pregunta pels orígens de l'empresa, la resposta és llarga: tot va anar lligat per la seva experiència professional i els seus estudis. Va estudiar enginyeria a la UPC de Manresa, i després de 4 anys treballant en una empresa especialitzada en la construcció de laboratoris farmacèutics de Barcelona, el 2002, va entrar amb un altre soci en el món de l'emprenedoria i en el del disseny i produccions de mobiliari per a exposicions. I cinc anys després, el 2007, va fer un canvi de rumb, i juntament amb la seva dona, amb dos crèdits que sumaven 110.000 euros, van crear Expomon.

Explica que, aleshores, l'empresa era una petita oficina en una part de l'espai que actualment ocupa la firma en una nau d'Artés i subcontractaven la part de producció, que amb el pas del temps han integrat a la mateixa empresa. Expomon va anar creixent i va ampliar tant les seves instal·lacions, fins als 2.500 metres quadrats actuals, com també les tasques a desenvolupar, els sectors per als quals treballen i també el personal, ja que ara hi treballen 25 persones.

En concret, l'empresa, per desenvolupar els projectes, que sempre són fets a mida per al client, disposa d'un departament de disseny, un d'enginyeria, un de producció i també un de muntatge per a les exposicions. Padrós destaca que pot realitzar els projectes de forma integral –el client té un guió però s'ha de fer tot realitat–, o també en pot fer només una part: el client ja té un dissenyador i els engi-nyers i l'equip de taller treballen per fer-lo realitat. Padrós remarca que «el dissenyador veu com ha de ser el final i nosaltres tenim un equip d'enginyeria que fa possible que allò sigui realitat, amb totes les parts que no es veuen: pensen en com electrificar-ho, com fer que els panells es puguin obrir, dissenyar un mecanisme per a una peça concreta d'un museu...». I un cop ho tenen tot, fan el muntatge del mobiliari i les peces a l'espai final. A més, diu Padrós, l'empresa actualment també té un magatzem on guarda les peces d'exposicions itinerants o que ja han finalitzat, per a aquells clients que no tenen un espai on deixar-ho.

Actualment, l'empresa ha diversificat els sectors per als quals treballa i no se centra només en museus i exposicions. Així, també fa estands per a fires, espais efímers, peces especials per exposar objectes determinats, i està entrant al sector empresarial a través de showrooms, per mostrar peces especials, o en la museïtzació d'espais d'empreses, on, per exemple, es pot explicar la història de l'empresa als clients.

Tota aquesta amplitud de mires ha fet que any rere any l'empresa augmentés la seva facturació, amb l'excepció del període del 2012 al 2014, en què, diu Padrós, es va aturar l'arribada de diners públics per als projectes per als quals treballa. De fet, remarca que, si l'empresa encara està viva, és en bona part gràcies als bancs que els van donar crèdit per poder tirar endavant.

Amb tot, veu el futur amb optimisme. En aquest sentit, l'empresa aposta per la seva internacionalització. Actualment, el seu àmbit geogràfic és principalment la zona de Barcelona, la resta de Catalunya i també altres punts d'Espanya, amb algun treball puntual a tercers països. I també aposta per la diversificació de clients, cosa que ja està fent.

De cara al setembre, l'empresa té previst inaugurar una oficina pròpia al centre de Barcelona, a la cantonada entre el carrer Mallorca i l'avinguda Diagonal per tal de poder donar suport als seus clients d'una forma més propera i també poder-hi realitzar tasques comercials.