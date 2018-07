El Govern destina 3 milions al foment de la iniciativa emprenedora

La Generalitat destinarà aquest any més de 3 milions d'euros a subvencionar entitats que fomentin la iniciativa emprenedora, integrades a la Xarxa Emprèn. En concret, la quantia màxima de la subvenció serà del 80% del cost de l'activitat subvencionable, fins a un import màxim de 100.000 euros anuals per a projectes individuals i de 150.000 euros anuals per a projectes agrupats, segons un comunicat. Les ajudes persegueixen objectius que passen per impulsar actuacions que activin la capacitat de creació d'empreses, que fomentin l'esperit emprenedor i generin nous llocs de treball, o per integrar i alinear actors, serveis i recursos a disposició dels emprenedors, entre d'altres. Podran optar a les subvencions ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals, diputacions, entitats sense ànim de lucre, universitats, escoles de negoci, col·legis professionals i gremis.