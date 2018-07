L'AMI condemna la «violència» en el conflicte amb els repartidors de premsa a la Comunitat de Madrid

L'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) ha expressat en un comunicat el seu «més contundent rebuig» respecte de les aturades dels transportistes autònoms contractats pel grup Boyacá per prestar el servei de repartiment de premsa i revistes a la Comunitat de Madrid.

AMI condemna «de manera enèrgica la violència exercida pels repartidors de premsa per impedir la distribució als punts de venda i lamenta el greu perjudici que genera tant al sector com a la societat civil».

Segons AMI, «l'incompliment dels contractes vigents per part dels repartidors de premsa priva de tota legitimitat les seves reivindicacions i en cap cas pot ser una via per resoldre un conflicte empresarial si s'aplica de manera coercitiva, es retalla més el treball realitzat pels mitjans de comunicació impresos i es vulnera, de forma flagrant, el dret dels ciutadans a accedir a la informació».

Per a l'associació, «resulta inacceptable que, davant l'imminent venciment dels contractes vigents, els transportistes pretenguin imposar per la força, l'amenaça, la intimidació i mitjans aliens a l'estat de dret un nou contracte en condicions privilegiades».

AMI recorda que «la llibertat d'informació, pilar bàsic de tota democràcia, constitueix un dret constitucional que ha de respectar-se i garantir-se en qualsevol circumstància».