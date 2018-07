Texpol adquireix l'empresa fabricant de productes sanitaris tèxtils Tegosa

La manresana Texpol va anunciar ahir l'adquisició de l'empresa de fabricació de productes sanitaris de Toledo Tegosa. Amb aquesta compra, la primera que fa el grup, Texpol dobla la seva presència industrial al conjunt de l'estat i assegura enfortir «la posició de la companyia com el principal proveïdor espanyol d'apòsits de gasa i teixit sense teixir per a ús sanitari». El grup no ha donat a conèixer el volum econòmic de l'operació.

Tegosa (Tegosa Médica, S.L.), fins ara competidora de Texpol, va ser fundada el 1978 i està especialitzada en la fabricació tèxtil de productes sanitaris al servei del sector hospitalari. Forma part, així com Texpol, de l'Associació Nacional de Fabricants d'Apòsits Quirúrgics. Segons fonts del grup, l'objectiu de Texpol és «mantenir els 32 llocs de treball i, si pot ser, ampliar-los». Una finalitat de l'operació és «romandre a la Comunitat de Castella-la Manxa com a localització estratègica per al desenvolupament de les futures operacions del grup i de la marca Tegosa».

Per a la integració al grup industrial, Texpol invertirà ja a la planta de Tegosa de Novés (Toledo), de 10.000 metres quadrats, més de 500.000 euros durant el període 2018-2019. L'objectiu de la inversió és «consolidar un pla industrial estratègic per augmentar la capacitat de producció en més d'un 70% en les seccions de teixidoria i plegat de gasa i augmentar un 30% la capacitat d'esterilització de productes sanitaris», segons fonts de la companyia amb seu a Manresa. Amb aquesta inversió, Tegosa tindrà capacitat per processar més de 2 tones diàries de gasa. Igualment, segons Texpol, la implantació d'un nou sistema informàtic de control de producció i radiofreqüència per a la gestió de magatzems permetrà «millorar substancialment els terminis de lliurament als clients i potenciar Tegosa com a plataforma logística per al seu creixement».

Jesús Cristóbal, CEO del Grup Texpol, explicava ahir en un comunicat que «després de l'èxit de l'adquisició del 100% de l'empresa i la integració de Tegosa al grup reforcem la nostra estratègia en el desenvolupament i ampliació de negocis existents en els mercats clau». Segons Cristóbal, «aquesta transacció permet a Texpol enfortir la seva cartera gràcies a la incorporació en la seva oferta dels productes fabricats per Tegosa». Cristóbal afirma que «som conscients de la importància d'innovar per desenvolupar nous productes que resolguin les problemàtiques dels clients». L'operació, segons el CEO del grup, beneficia també els clients de Tegosa, que gaudiran així «d'una potent xarxa internacional». «Esperem que Tegosa es converteixi en una empresa referent del grup Texpol», conclou Jesús Cristóbal.

Texpol (Tèxtil Planes Oliveras, SA) s'ha posicionat com a líder al mercat espanyol d'apòsits quirúrgics d'un sol ús i ofereix un catàleg de productes sanitaris per al sector hospitalari, clínic, assistencial i també al consumidor final a través de les oficines de farmàcia.

L'empresa manresana, que l'any que ve celebrarà el seu 70è aniversari, disposa d'unes instal·lacions a Manresa de més de 17.000 metres quadrats, equipades amb maquinària de tecnologia avançada, així com sales blanques, procés d'esterilització i laboratoris propis homologats pels organismes de sanitat.

Recentment, el grup ha incorporat un nou canal de venda en línia de productes sanitaris, www.flashmedica.com, que pretén convertir-se, segons el grup, «en una pàgina web de referència per a professionals sanitaris dels diferents sectors com l'hospitalari, veterinari, farmacèutic i fisioterapeuta entre d'altres».

Texpol consta actualment de les seves instal·lacions centrals de Manresa i també de set plantes logístiques: dues a Canàries, i la resta a Madrid, València, Bilbao, Porto i Manresa. El grup manresà, que comprèn Texpol i Texpol Portugal, disposa d'una plantilla de 132 treballadors (100 dels quals a Manresa) i preveu facturar enguany 24 milions d'euros.

L'anterior propietat de Texpol, la família Planas Oliveras, va vendre el 2013 la companyia a un grup inversor, del qual l'accionista majoritari és el terrassenc Jesús Cristóbal.