Brussel·les multa amb 111 milions Philips, Pioneer, Asus i Denon&Marantz

Brussel·les ha multat amb més de 111 milions d'euros Philips, Pioneer, Asus i Denon&Marantz per imposar preus de revenda o fixar preus mínims als seus minoristes en línia. Segons va anunciar ahir l'eurocomissària Margrethe Vestager, responsable de competència, les quatre empreses fabricants de productes electrònics han infringit les normes de competència de la Unió Europea. Vestager va denunciar que les companyies exercien «pressió» als seus minoristes per mantenir preus alts i van fer-ho entre el 2011 i el 2015. «Si s'adonaven que un dels minoristes oferia preus més baixos el contactaven perquè augmentés els preus, i si no ho feia, aplicaven sancions», va explicar l'eurocomissària.

La danesa va recordar que el mercat de comerç en línia creix de pressa i prop de la meitat dels europeus fa compres per Internet. En aquest sentit, va remarcar que com a resultat de les accions de les quatre companyies, els europeus han pagat més per adquirir productes com ara telèfons o assecadors de cabell.