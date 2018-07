El Govern aprova la subscripció del conveni per a l'execució del Pla estatal d'habitatge

El Govern va aprovar ahir la subscripció del conveni entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per a l'execució del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, que està previst que se signi a Madrid el proper 30 de juliol entre el ministre José Luis Ábalos i el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra. El Pla té un pressupost total per a Catalunya de 272 milions d'euros per als quatre anys, dels quals 209 provenen de l'Estat, i correspon realitzar-ne l'execució a la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori a través de l'Agència de l'Habitatge. El Pla estatal d'habitatge és l'instrument per coordinar les polítiques d'habitatge estatals i autonòmiques i establir els compromisos mutus per garantir-ne l'aplicació. El finançament del Pla estatal és de 1.443 milions d'euros, el 14,5 % del qual es destina a Catalunya.