Ryanair reubica tots els passatgers afectats per les dues jornades d'aturada convocades a l'Estat o els torna els diners

Ryanair ha tornat els diners o ha reubicat en vols alternatius tots els passatgers afectats per les cancel·lacions amb motiu de les dues jornades de vaga convocades avui i demà pels tripulants de cabina de l'aerolínia a Espanya, Portugal i Bèlgica.

En un comunicat, Ryanair va assegurar ahir que avui operarà un total de 2.400 vols a Europa, que transportaran uns 450.000 passatgers. Segons l'aerolínia, el gruix d'afectats per les cancel·lacions són de vols amb origen o destí a l'Estat. La companyia no preveu que hi hagi més cancel·lacions al llarg de la primera jornada de vaga.

Els passatgers que han optat per ser reubicats ho han estat a vols de la companyia i la resta han rebut el reemborsament complet del seu bitllet, segons el mateix comunicat.

D'altra banda, l'organització de consumidors andalusa Facua ha presentat una nova denúncia contra la companyia aèria Ryanair aquest cop perquè el telèfon d'informació sobre la vaga prevista per a avui i demà a l'Estat espanyol convocada pels tripulants de cabina de la companyia aèria irlandesa és un 902 de pagament.

Facua assegura que aquesta mesura penalitza els consumidors afectats per la vaga i adverteix que una trucada d'uns deu minuts pot acabar suposant un cost per al client de més de sis euros, en cas que la trucada es faci a través de la companyia telefònica amb les tarifes més cares.

Facua denuncia que la mesura de Ryanair va contra la legislació espanyola i europea.