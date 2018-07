La vaga de Ryanair i dels taxis deixa Barcelona a punt del caos en mobilitat

Avui i demà coincidiran dues vagues a Barcelona que complicaran molt la mobilitat: la de tripulants de cabina de Ryanair, que farà que hi hagi menys vols a tres aeroports catalans, i la dels taxistes, que deixarà la capital catalana sense taxis entre les 6 del matí de dimecres i les 6 del divendres.

La vaga dels tripulants de cabina de Ryanair -convocada a Espanya, Portugal, Itàlia i Bèlgica- afectarà el Prat (especialment la T-2, on opera l'aerolínia irlandesa), Girona i, en menor mesura, Reus. Tot i això, en un període d'especial afluència de passatgers, als aeroports hi haurà menys vagues de les previstes inicialment: els controladors aeris van decidir fa dies no fer servir aquesta mesura de pressió; el personal de terra d'Iberia de l'aeroport del Prat va desconvocar ahir les vagues previstes per a divendres i dissabte d'aquesta setmana i la vinent i el personal de terra de tots els aeroports espanyols també va desconvocar l'aturada que hi havia marcada al calendari per al dia 31 de juliol.

En el cas de Ryanair, l'aerolínia irlandesa assegura que tots els passatgers que havien comprat vols que finalment s'han anul·lat ja han estat reubicats o bé se'ls han tornat els diners. Els serveis mínims dictats pel Ministeri de Foment són del 59 % dels vols estatals i internacionals i el 100 % a les illes. En total, s'estima que les dues jornades de vaga afectaran fins a 600 vols a tota Europa i uns 100.000 passatgers. L'aerolínia no ha confirmat quins vols han estat efectivament cancel·lats, si bé l'afectació és molt superior a Girona i a Barcelona que a Reus.

Els tripulants de cabina de Ryanair, a Espanya representats pels sindicats USO i Sitcpla, van convocar la vaga per protestar contra les «penoses condicions laborals: el 75 % de la plantilla està contractada a través d'empreses de treball temporal, subjecta a la legislació irlandesa, sense salari base i cobrant únicament per les hores de vol, el que provoca una tremenda inseguretat i inestabilitat laboral». Per la seva part, el conseller delegat de Ryanair, Michael O'leary, va criticar amb duresa la convocatòria d'aturada, fins al punt d'amenaçar de retallar vols i llocs de treball en països on es convoquen «vagues innecessàries».

Per la seva part, el col·lectiu Elite Taxi ha convocat vaga de 48 hores a Barcelona davant la suspensió temporal per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del reglament aprovat per l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) per limitar el nombre de llicències VTC, que són les que fan servir companyies de vehicles de lloguer amb conductor com Uber i Cabify. L'aturada dels taxistes és per donar suport al reglament, que va ser recorregut pel Ministeri de Foment en considerar que l'AMB s'havia excedit en les seves competències. De fet, el TSJC ha suspès temporalment la normativa i ha convocat l'AMB i la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) –que també va presentar un recurs sobre el reglament- a una vista el proper 26 de juliol, en què s'espera que el tribunal decideixi si manté la suspensió o s'aixeca.

Els taxistes han advertit que no descarten convocar un tercer dia de vaga, divendres, només a l'aeroport i, fins i tot, es plantegen fer una aturada indefinida.



Desconvocada l'aturada al Prat

D'altra banda, el treballadors de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat han desconvocat les quatre jornades de vaga previstes per als dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost. El president del comitè d'empresa d'Iberia a Barcelona, José Ramírez, ho ha anunciat aquest dimarts després de més de sis hores de reunió en la tercera mediació que empresa i treballadors han mantingut al departament de Treball.

Ramírez va explicar ahir que es tracta d'un «acte de confiança» amb la companyia després que hagi fet una «concreció molt clara sobre els punts que reclamava el comitè». L'acord encara no està tancat i representants dels treballadors i Iberia s'han citat a una propera reunió a l'aeroport del Prat divendres a les 10 h per continuar amb la negociació d'aspectes específics que afecten els treballadors de l'aeroport de la capital catalana.

Els treballadors de terra d'Iberia denuncien que han d'allargar les seves jornades laborals per atendre passatgers de Vueling, que forma part del mateix grup que Iberia, perquè la companyia programa operacions que no pot assumir.