Consum amplia a set setmanes el permís de paternitat retribuït

Consum ha ampliat a set setmanes el permís de paternitat retribuït, dues més del que estipula la llei. D'aquesta manera, la cooperativa millora les condicions del permís per naixement, adopció o acolliment que ja tenia la plantilla, fixat en 6 setmanes des del gener de 2017. A més, com a novetat, aquesta mesura s'aplicarà amb caràcter retroactiu des del dia 5 de juliol, data en què el Govern central va aprovar l'ampliació d'aquesta nova norma a 5 setmanes. Amb la mesura l'empresa busca facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral dels seus treballadors.

Segons explica la cooperativa a través d'un comunicat, durant el 2017 un total de 143 treballadors es van beneficiar del permís de paternitat de sis setmanes. Consum compta amb més de 14.300 treballadors, dels quals quasi 4.000 són homes, amb una edat mitjana de 39 anys.



Altres mesures

Consum és l'única empresa de distribució que compta amb el certificat d'Empresa Familiarment Responsable (EFR), un segell promogut per la fundació +Família i que reconeix la bona feina de les empreses en matèria de conciliació i igualtat.

La nova mesura se suma a altres d'impulsades per l'empresa per a facilitar la conciliació laboral com és l'ampliació de la paga extraordinària per a treballadors amb fills amb discapacitat. A més, a partir de l'1 d'agost, entregarà un "val-canastreta" als empleats que acaben de ser pares per valor de 50 €. Fins ara, si els dos progenitors eren treballadors de la Cooperativa, només un d'ells es podia beneficiar d'aquesta mesura.

Altres de les polítiques impulsades per l'empresa relacionades amb naixements, són la de donar permís recuperable d'un dia per als avis per part de filla o nora; o, per a fills prematurs que requereixin hospitalització, els pares podran absentar-se una hora de la seva jornada laboral fins que el bebè rebi l'alta mèdica. A més, si tots treballen a l'empresa, tindran la possibilitat de reduir-se la jornada dues hores diàries més.