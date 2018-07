El BCE manté els tipus al 0,00% i la reducció de la compra de deute

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) manté intactes els tipus d'interès, de facilitat de crèdit i de dipòsit en el 0,00%, el 0,25% i el -0,40%, respectivament, com ja va decidir també fer-ho el mes passat. Així ho va anunciar ahir l'organisme, que també ha decidit no modificar el pla per continuar les compres de deute al ritme actual de 30.000 milions mensuals fins a final de setembre. A partir de llavors, el BCE les rebaixarà als 15.000 milions mensuals fins a final de desembre, quan les eliminaria. El BCE espera que els principals tipus d'interès es mantinguin als nivells actuals almenys durant l'estiu del 2019 i el temps que sigui «necessari» per garantir l'evolució de la inflació a nivells inferiors però que s'acostin al 2% a mitjà termini.