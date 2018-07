El CFP programa una vintena de cursos per al segon semestre d'aquest any

El Centre de Formació Pràctica ja té a punt l'oferta formativa per aquest segon semestre del 2018, composada per una vintena de cursos que sumen més de 1.000 hores de formació. Els cursos començaran el setembre i tenen per objectiu formar els professionals del sector industrial del territori, tant els que ja hi treballen i necessiten millorar la seva qualificació o especialitzar-se, com els joves o professionals d'altres sectors que volen orientar la seva carrera cap al món de la indústria. D'aquests cursos, sis són subvencionats i, per tant, totalment gratuïts per als alumnes. Tres d'ells són de formació ocupacional per a persones en situació d'atur i ofereixen un itinerari molt complet i amb pràctiques en empreses en les àrees de metrologia i calibració, operacions auxiliars de fabricació mecànica i CNC Haas. Els altres tres són de curta durada i treballaran àmbits com el big data, la gestió de nòmines i seguretat social i el treball en equip. La resta estan pensats per a professionals del sector industrial que necessitin millorar la seva formació.