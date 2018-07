L'atur cau en 26.700 persones i situa la taxa a nivells del 2008

El nombre de persones a l'atur a Catalunya el segon trimestre va arribar fins als 432.000 desocupats, 26.700 aturats menys que el trimestre anterior, el 5,82% menys, segons les dades de l'Enquesta de la Població Activa que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, la taxa d'atur s'ha situat a Catalunya en l'11,39%, la ràtio més baixa en aquest territori des del tercer trimestre del 2008 (8,80%), ara fa 10 anys. En relació amb el segon trimestre de l'any passat, el nombre d'aturats ha disminuït en 65.500 persones, el 13,16% menys. El segon trimestre de l'EPA tradicionalment és un període de l'any on l'atur cau i l'ocupació augmenta, especialment en el sector serveis, de cara a preparar les plantilles del sector vinculat al turisme. En la sèrie històrica de l'INE, que s'inicia el 2002, únicament el segon trimestre del 2008, en plena crisi econòmica, va registrar un augment de la desocupació en termes trimestrals, amb 400 aturats més.

L'economia catalana ha generat 57.200 nous llocs de treball el segon trimestre en relació amb el període anterior, un increment menor al registrat al segon trimestre del 2017 en relació amb el primer (72.600). Catalunya és el tercer territori de l'Estat amb el creixement més gran de l'ocupació, rere de les Illes Balears (85.400) i d'Andalusia (64.700). En l'últim any, a Catalunya s'han creat 89.900 nous llocs de treball, el 2,75% més, lleugerament per sobre de l'increment interanual que es va registrar el segon trimestre de l'any passat (89.200). En termes anuals, Catalunya és al territori de l'Estat on més creix l'ocupació, per davant de Madrid, que amb 85.200 nous llocs de treball se situa en segon lloc.

Tots els sectors han registrat augments de l'ocupació, especialment el sector serveis, que ha contractat 33.200 treballadors més, l'1,37% més que el trimestre precedent, fins a situar la plantilla total del sector en 2.455.300 persones. També ha ajudat a disparar l'ocupació en la indústria, amb un increment de l'ocupació d'11.600 persones, l'1,87% més, fins arribar a ocupar 631.500 persones. El tercer sector amb més creació d'ocupació ha estat l'agricultura, que gràcies a les recollides de fruita de temporada ha augmentat la plantilla en 6.400 persones, l'11,45% més que el trimestre anterior. Finalment, les empreses constructores han contractat 5.900 persones més, el 2,87% més que el trimestre anterior.

Aquest segon trimestre la població activa ha crescut en 30.500 persones en relació amb el primer trimestre, el 0,81% més, fins a situar-se en 3.792.400 persones. Aquest és el creixement més gran fins ara registrat, tant en termes absoluts com percentuals, des del tercer trimestre del 2013.

A l'Estat, el nombre d'aturats ha disminuït en 306.000 persones, el 8,06% menys que el primer trimestre. La xifra total de persones sense feina se situa en 3.490.000. En l'últim any, el nombre d'aturats ha caigut en 424.200 persones, el 10,84% menys. Així, la taxa d'atur ha baixat el segon trimestre fins al 15,28%, l'1,46% menys que el primer trimestre i l'1,94% menys que fa un any.