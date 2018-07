BBVA guanya 2.649 milions el primer semestre, el 15% més

El grup BBVA ha guanyat 2.649 milions d'euros el primer semestre d'aquest any, cosa que suposa el 14,9% més que el mateix període de l'any passat i el 29,5% més en termes de divises constants. El banc assegura que els resultats obtinguts s'expliquen pel bon comportament dels ingressos ordinaris del negoci bancari, la contenció de les despeses d'explotació i la reducció de les dotacions i provisions per fer front al deteriorament d'actius. En concret, a la partida de provisions s'han destinat el primer semestre 185 milions, cosa que suposa el 49% menys que el primer semestre del 2017, on hi havia inclòs un càrrec de 177 milions d'euros per fer front als costos de reestructuració. El banc informa que la línia de negoci bancari a l'Estat espanyol va obtenir un benefici net de 793 milions d'euros, el 19,2% més.

Carlos Torres, conseller delegat de BBVA, va destacar ahir l'increment del 10% dels ingressos recurrents en termes constants, mentre que les despeses han incrementat el 3%. En relació amb els marges, el marge d'interessos, el que calcula purament el negoci bancari, ha tancat el primer semestre en 8.643 milions d'euros, l'1,8% menys que el mateix període de l'any passat, el 9,4% més en divises constants.

Dins del marge d'interessos, les comissions van créixer l'1,5%, l'11,3% en termes constants. Així, el global d'ingressos recurrents es va situar en el període en 11.135 milions d'euros, l'1,1% menys que l'any anterior, el 9,8% més en divises constants. El marge brut es va situaren 12.074 milions d'euros, el 5,1% menys que el primer semestre del 2017 i el 4,8% més en divises constants. En tot això, les despeses d'explotació del grup van caure el 5,8% o van créixer el 2,9% en termes constants.

El BBVA a l'Estat espanyol va tancar el semestre amb un benefici net de 793 milions d'euros, el 19,2% més que el mateix període de l'any passat. En el cas espanyol, el banc destaca que la venda dels actius immobiliaris al fons Cerberus durant el semestre ha reduït pràcticament a zero l'exposició immobiliària del grup presidit per Francisco González. La divisió dels Estats Units va obtenir un benefici de 387 milions d'euros, el 51,2% més que l'any anterior. El resultat net a Mèxic ha estat de 1.208 milions d'euros, el 21,2% més que el 2017, i a Turquia els guanys van ser de 373 milions d'euros, el 25,6% més. Les diferents divisions de països al continent sud-americà van aportar 452 milions d'euros de beneficis, el 30,6% més que un any enrere.