El Sabadell redueix el seu benefici el 67,2% i rebutja un impost a la banca

El Banc Sabadell va reduir el seu benefici net el 67,2% en el primer semestre, fins a 120,6 milions d'euros, per les provisions excepcionals realitzades per desprendre's del gruix dels seus actius immobiliaris i fer front als costos derivats de la migració tecnològica de la seva filial britànica, TSB. Sense aquests extraordinaris, el benefici net recurrent de l'entitat va augmentar el 24,4%, fins a 456,8 milions d'euros, gràcies a la forta activitat comercial, amb un augment del 4,6% en el crèdit a Espanya, ritmes de creixement que no registrava des de l'esclat de la crisi.

La caiguda del benefici net va provocar una onada de vendes en Borsa del Sabadell, ja que els inversors no esperaven que l'entitat dotés 177 milions per la venda dels seus actius problemàtics i 226 milions per la migració de TSB, encara que diverses cases d'anàlisis coincideixen que el banc ha marcat «un abans i un després» i es van mostrar optimistes sobre el seu futur. Igual que el conseller delegat, Jaume Guardiola, tot i que el banquer atribueix el càstig en borsa a la banca de les últimes setmanes pel temor a l'aprovació a Espanya d'un impost específic al sector que afectarà les perspectives de benefici de les entitats. Per això demana al Govern que «no posi més pressió» a la banca i es mostra disposat a «convèncer qui faci falta» que una mesura d'aquest tipus no té sentit econòmic. És més, va advertir ahir que la banca perdria atractiu per als inversors, seria més difícil captar capital i en aquest escenari es podria «estrangular» el crèdit.