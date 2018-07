Señor obrirà una nova botiga de 1.000 metres quadrats a l'Eixample

Señor preveu obrir abans d'acabar l'any un nou establiment de la seva cadena de botigues a Barcelona, en la cèntrica confluència entre el carrer Aragó i Rambla de Catalunya, just al costat de la Fundació Tàpies. El local, de lloguer, de més de 1.000 metres quadrats i que havia ocupat una històrica botiga de Massimo Dutti, té tres plantes, on es mostrarà tota l'oferta de l'empresa manresana en cerimònies, vestits a mida i col·leccions sport.

D'aquesta manera, Señor inaugurarà el seu tercer establiment a la capital catalana, després dels de passeig de Gràcia i Via Augusta. Amb aquesta nova botiga, l'empresa disposarà de deu locals: tres a Barcelona, cinc a Manresa, un a Terrassa i un a Badalona. Justament el de Badalona va ser l'última obertura de Señor fora de Manresa, l'any 2009. Des d'aleshores, l'altra gran inauguració de Señor va tenir lloc el març del 2014, a la capital del Bages, quan l'empresa va concentrar tota la seva oferta d'home en un renovat local al número 35 del carrer Guimerà.

La intermediació d'aquest nou local de la confluència Aragó-Rambla Catalunya, propietat d'un family office català, ha estat realitzada per la consultora aRetail, especialitzada en ubicacions en primeres línies comercials tant en l'àmbit estatal com internacional. El responsable de la cadena, Josep Maria Ribas, explica que Señor «feia un any que buscàvem local a Barcelona, però aquest va venir a nosaltres. Ens el va oferir aRetail, símptoma que el mercat ens té en compte».

Al nou establiment, la planta baixa es destinarà a la secció de sastreria a mida per a home; la primera planta estarà especialitzada en els vestits de cerimònia, amb comfortables espais suite i un ampli showroom; mentre que al soterrani s'exhibirà la col·lecció sport, la línia italiana Señor Class i una selecció multimarca.

Ribas destaca que el nou establiment està concebut per «donar un valor a l'experiència presencial» en un moment en què les vendes on-line s'imposen en el mercat del vestit. «Has de recompensar l'esforç de desplaçar-se fins a la botiga oferint una experiència gratificant», diu Ribas, que avança que la botiga mantindrà el tracte personalitzat i incorporarà noves tecnologies per afavorir el «codisseny» de les peces al gust de l'usuari. «No perdrem la nostra essència, que consisteix en mantenir l'ofici i adapatar-lo als nous temps», conclou Ribas.

Señor, que té un centenar de persones en plantilla, manté els seus dos tallers de confecció als polígons de Bufalvent i els Dolors de Manresa, des d'on la cadena treballa per «ser encara més referent a Catalunya», diu Ribas. El gerent de l'empresa assegura que «la venda a botiga és dura, en el conjunt del sector, però el mercat et reconeix l'especialització, i ja no queden gaires establiments que tinguin una estructura vertical, que permet fer-ho tot a casa». «Per tirar endavant hem de fer projectes com aquest», afegeix Ribas, per a qui «amb el que ja ets fort, t'has de fer més fort». L'obertura d'aquesta nova botiga és, per a Ribas, «tant important com la primera que vam fer a Barcelona».