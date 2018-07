Els clients de Fibracat podran veure la lliga 2018-2019 de manera gratuïta

L'empresa manresana de telecomunicacions Fibracat llançarà dimecres al mercat una promoció per als seus clients que els permetrà veure i gaudir de la Lliga de futbol 2018-2019 de manera gratuïta, segons explica Fibracat. L'operadora manresana oferirà el canal beIN LaLiga a través de la seva aplicació Fibracat TV 3.0 sense cost addicional a tots els clients de qualsevol modalitat de fibra òptica que sol·licitin l'oferta, que serà vigent de l'1 d'agost al 10 de setembre. Els clients de Fibracat podran gaudir d'un total de vuit partits per jornada (no inclou «el Partidazo») de Primera Divisió i sempre podran veure, com a mínim, un partit amb Barça o Madrid de protagonistes. El canal beIN LaLiga oferirà el clàssic de la primera volta, els partits de la Copa del Rei i també tota la Segona Divisió. La promoció s'adreça als clients actuals i als nous abonats que contractin qualsevol modalitat de fibra òptica. L'únic requisit que es demanarà és una permanència de dotze mesos. Els clients que no s'acullin a aquesta promoció tindran beIN LaLiga per 9,90 euros.