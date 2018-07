El Govern activa el procés per celebrar eleccions a les cambres a principi del 2019

El Govern català aprovarà avui

el decret sobre el règim electoral de les cambres de comerç catalanes, que permetrà activar les eleccions, a començament del 2019, que acabaran amb el període d'interinitat que viuen els ens camerals des de l'any 2014, quan s'acabava el mandat electoral.

Així ho va explicar ahir en una entrevista a Efe la consellera d'Empresa i Coneixement, la igualadina Àngels Chacón, que va explicar que les eleccions a la Cambra de Barcelona se celebraran «exclusivament mitjançant vot electrònic», un sistema «pioner» a Espanya en el món cameral. En concret, Chacón va assegurar que es farà una licitació perquè una empresa gestioni aquest vot electrònic i que «també hi haurà una auditoria que garantirà que el procediment es realitza correctament». A més de les juntes electorals territorials, «hi haurà una junta central que vetllarà perquè tot funcioni com cal». Preguntada per si aquest sistema de vot electrònic serà ben rebut pels candidats a la presidència de la cambra, va subratllar que «no crec que el sistema hagi d'alterar el vot, és una eina».

Per justificar l'aposta pel vot electrònic, la consellera va recordar que el Govern de Quim Torra «ha creat un departament de Polítiques Digitals» i va defensar que totes les institucions han d'adaptar-se «a les noves tecnologies».

La consellera ha assegurat que el Govern amb prou feines ha trigat «dos mesos» a reactivar les eleccions camerals, i va afegir que «la licitació de la part tècnica» i els terminis perquè hi hagi «la necessària publicitat i concurrència» li fan pensar que els comicis se celebraran «a principi del 2019».

Les eleccions camerals eren una de les qüestions pendents a l'agenda econòmica del Govern. I és que aquestes corporacions de dret públic es troben en una situació d'interinitat, ja que tots els seus òrgans de govern tenen els mandats caducats des del 2014.

Aquell any el Govern espanyol va aprovar la llei bàsica de cambres, que establia que a final del 2015 totes les comunitats havien de tenir adaptada la seva legislació a aquesta normativa per permetre l'inici dels processos electorals en aquestes institucions. Catalunya és una de les comunitats que encara no l'han adaptat i, en espera d'aprovar la seva pròpia llei de cambres, el Govern català va aprovar el mes de juliol passat un decret llei amb la finalitat de desencallar la convocatòria d'eleccions. Això no obstant, amb el decret d'avui, el Govern posa en marxa definitivament la reactivació de les eleccions. Pel que fa a la llei catalana de cambres, la consellera va dir que el projecte està «treballat ja en el 80 %».