Jordi Cruz inaugurarà l'Atempo de Sant Julià de Ramis aquest divendres

El premiat cuiner manresà Jordi Cruz inaugurarà el nou restaurant Atempo de la població de Sant Julià de Ramis el pròxim 3 d'agost, segons va anunciar ahir la direcció del complex La Fortalesa, en el qual s'ubica l'establiment.

Al costat d'aquest espai gastronòmic es posa en marxa també l'hotel veí Sants Metges, de categoria cinc estrelles i que té quinze habitacions. Tant la direcció d'aquest negoci com l'Atempo posseeixen la marca del grup ABaC i el segell de Jordi Cruz, que llueix tres estrelles Michelin a l'Àbac de Barcelona. Cruz defineix la cuina que oferirà a Sant Julià de Ramis com «evolutiva i inquieta, basada en el producte i on tenen lloc tant la creativitat com la tradició». Atempo obrirà de dimarts a dissabte i forma part del complex que inclou també el museu D'Or, dedicat a les joies, i el restaurant del mateix nom, que han rebut en els seus primers deu dies de funcionament 800 i 1.000 clients, respectivament.