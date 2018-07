L'atur entre els immigrants de fora de la Unió Europea és el 6,4 % més alt que entre els europeus

Els immigrants de fora dels països de la Unió Europea tenen una taxa d'atur el 6,4 % més elevada que els nascuts en un dels 28 països membres, segons dades fetes públiques ahir per l'oficina estadística europea Eurostat.

En concret, la taxa d'atur entre els immigrants de fora de la Unió Europea va ser el 2017 del 13,3 %, mentre que la dels europeus va ser del 6,9 %.

Grècia i Espanya, els dos estats amb l'atur més elevat, són també els que registren una major taxa d'immigrants aturats: en concret, al país hel·lènic el 35,2 % dels immigrants de fora de la UE estan aturats, a Espanya són el 25,3 % i a Finlàndia el 21,9 %. Els percentatges d'atur entre immigrants en aquests països també són elevats entre els treballadors que provenen d'altres estats europeus, que arriben al 29,9 % a Grècia i al 21,4 % a Espanya.

L'any 2017, les dades d'atur més baixes per als immigrants nascuts en altres països europeus es van registrar a la República Txeca (3,6%), Alemanya (4,4%) i el Regne Unit (4,5%). Pel que fa als ciutadans de fora de la UE, les taxes d'atur més baixes són a la República Txeca (4,5%), Estònia (5,8%), Alemanya (6,1%) i Letònia (6,7%).

Els únics dos estats europeus on hi ha més atur entre els ciutadans nadius que entre els immigrants són Letònia i Xipre, on l'atur entre els locals és el 1,2 % i el 3,8% més alt que entre els estrangers, respectivament.