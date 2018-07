L'economia catalana manté el ritme de creixement en el 0,7 % el segon trimestre

L'economia catalana va créixer el 0,7 % el segon trimestre de l'any en relació amb els primers tres mesos d'aquest 2018, cosa que suposa mantenir el ritme de creixement en els primers sis mesos de l'exercici, segons l'estimació avançada que elaboren conjuntament l'Idescat i el departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

La taxa anual d'augment del PIB el segon trimestre s'ha situat en el 3,1 %, una dècima per sota del 3,2 % que es va registrar el primer trimestre. Tot i aquesta lleugera desacceleració, l'economia catalana encadena 14 trimestres amb creixements per sobre del 3 %.

L'activitat econòmica catalana observa «una moderació lleu en el ritme interanual de creixement del PIB, en línia amb els principals indicadors de les economies d'Espanya i de la zona euro», assegura l'Idescat.

Aquesta desacceleració generalitzada de l'economia de la zona euro, de l'estat espanyol i de Catalunya tindria la seva explicació per l'impacte dels primers efectes de les tensions proteccionistes de la guerra comercial entre els Estats Units i la Unió Europea, per un to menys expansiu de la política monetària del Banc Central Europeu, amb menys compres massives de deute, i finalment per l'encariment progressiu dels preus del petroli.

Per sectors, les empreses industrials i les dels serveis són les que mantenen un fort protagonisme en l'economia catalana amb creixements interanuals del 4,4 % i del 2,5 %, respectivament.

L'Idescat i el Departament d'Economia destaquen el sector industrial, «que torna a ser un motor fonamental» en la recuperació de l'activitat econòmica, cosa que s'observa en la major part de les branques de producció, especialment la metal·lúrgica, les indústries extractives i el tèxtil.

La construcció també manté un bon ritme, amb un creixement interanual del 5,7 %, tot i que el seu pes se situa encara per sota de la mitjana històrica que acumula el sector. Per la seva banda, el sector serveis, el de més pes en l'economia catalana, ha crescut el 2,5% en taxa anual i tots els seu indicadors evolucionen positivament, amb un comportament molt dinàmic de les activitats administratives i de les activitats professionals, científiques i tècniques.



Lleuger descens de turistes

En el cas del turisme, es registra un lleuger descens interanual en el nombre de visitants estrangers fins al maig, el -2,1 %, tot i que es compensa amb un increment del 6,7 % de la despesa turística, que ja va ser molt dinàmica el 2017 amb un creixement del 10 %.



Ritme «intens» de l'ocupació

Per la seva banda, l'ocupació manté un increment «intens» amb un augment dels afiliats a la Seguretat Social del 3,1 % i de l'ocupació del 2,7 %, segons dades de l'Enquesta de població Activa (EPA) que elabora el govern espanyol. La taxa d'atur se situa el segon trimestre en l'11,4 %, la més baixa des del tercer trimestre del 2008, segons ja va publicar el dijous passat l'INE.