Àngels Chacón contacta amb empreses que van traslladar la seu social perquè tornin

La consellera d'Empresa i Coneixement, la igualadina Àngels Chacón, ha establert «converses» amb empreses catalanes que van traslladar la seva seu social a altres llocs d'Espanya, entre elles «alguna de l'Ibex», per invitar-les que tornin a ubicar el seu domicili social a Catalunya.

En una entrevista a Efe, Chacón, la primera dona al capdavant de la cartera d'Empresa de la Generalitat, revela que aquests contactes es mantenen «des que vam entrar al Govern i a tots els nivells, perquè hi ha moltes tipologies d'empresa», i que busca traslladar el missatge que aquestes companyies estan «més que convidades a tornar».

A la pregunta de si li consta si algunes de les empreses que van decidir traslladar la seva seu social han tornat, la consellera assegura: «Algunes n'hi ha, sí. No puc donar xifres, però alguna sí».

La consellera insisteix que no s'oferiran incentius fiscals a les empreses que van fer aquest pas, sinó que se les «intenta conscienciar» que Catalunya segueix tenint un «ecosistema procliu» a l'empresa. «Hem tingut contactes a tots els nivells, i amb les grans (empreses) també, hi hem parlat i hi parlarem», diu Chacón, que admet que també hi ha hagut converses amb les empreses de l'Ibex que se'n van anar: «Amb alguna sí que hem parlat», precisa.

Preguntada per si té la sensació que les empreses de l'Ibex que van fer aquell pas no donen moltes esperances de tornar a situar la seva seu social a Catalunya, respon que «no donen esperances, cert, però hi pot haver fórmules. No renuncio que hi hagi fórmules que ens permetin, en alguna d'elles, capgirar la situació, atès que tenen aquí els seus principals mercats i aquests són elements que s'ha de tenir en compte». En qualsevol cas, la consellera assegura que «si no hi ha voluntat política, evidentment que no podrem fer res, però no se'ns podrà dir mai que no hem volgut parlar o intentar-ho». La consellera avança que l'informe del Govern que analitzarà quantes empreses han traslladat el seu domicili social, de quins sectors i si aquest procés ha tingut incidència sobre els centres productius que tenien a Catalu-nya es presentarà «a final d'agost».

Chacón vol deixar clar que el Govern «no menysprea aquests trasllats de més de 4.000 empreses», com sosté alguna força política de l'oposició. Explica que una part d'aquestes empreses van prendre la decisió de traslladar la seva seu social a una altra comunitat per temor «a les conseqüències comercials» o a un «possible boicot», o pel «clima de pressió» que es va generar a l'octubre.

Sobre el decret aprovat per l'anterior Govern del PP, que va permetre a les empreses aprovar el trasllat de la seva seu social a altres parts de l'Estat sense haver de sotmetre'l a aprovació de les respectives Juntes Generals d'Accionistes, comenta que «el fet de derogar el decret tindria una conseqüència que també pot ser relativament negativa, perquè estaríem complicant que (les empreses) tornin aquí amb celeritat».