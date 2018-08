El Bulevard Rosa i Pedralbes Centre tanquen les seves portes

Els emblemàtics centres comercials Bulevard Rosa i Pedralbes Centre de Barcelona van tancar ahir definitivament les seves portes després de dècades en funcionament. El Bulevard Rosa, fundat el 1978 al Passeig de Gràcia, veu acabats els seus 40 anys d'activitat comercial després que els propietaris no hagin renovat el contracte per tal de crear un espai apte per a grans locals, atès que l'espai disponible és d'uns 5.000 m2. Pel que fa al Pedralbes Centre, tanca porta després de 29 anys d'activitat. L'empresa propietària, Colonial, ha iniciat la rehabilitació de l'espai, on posteriorment s'inauguraran entre tres i cinc grans locals. Concretament, la planta baixa i les subterrànies de l'edifici s'ampliaran i es millorarà dels accessos a l'edifici d'oficines i es farà una adequació de la zona comercial per a «ajustar-la en format i oferta a les actuals tendències de la demanda».