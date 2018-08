Pimec celebra l'aprovació del procés per convocar eleccions a les cambres de comerç de Catalunya

La patronal Pimec va celebrar ahir l'aprovació dimarts per part de la Generalitat del decret sobre el règim electoral de les cambres de comerç, que ha de permetre celebrar eleccions a les tretze cambres catalanes, entre elles la de Manresa, a l'inici del 2019.

En un comunicat, l'entitat va apuntar que l'elecció dels vocals del ple per part del conjunt d'empresaris es farà mitjançant «sufragi universal, lliure, directe, secret i transparent». Pimec destaca també la introducció per primera vegada del vot electrònic per a l'elecció de les vocalies, un sistema «pioner» a Espanya en el món cameral, va explicar dimarts la consellera d'Empresa, la igualadina Àngels Chacón.

La patronal de la petita i la mitjana empresa recorda que feia temps que reclamava un canvi en el procés electoral de les cambres, en tractar-se d'un sistema d'elecció «obsolet» que ha comportat una participació «històricament baixa» i que ha dificultat la presència de les pimes en els plens. En el cas de la Cambra de Manresa, en les últimes eleccions celebrades, el 2010, la participació va ser de l'1,8% del cens de 16.000 empreses i autònoms amb dret a vot.

Amb aquest decret, s'ha posat en marxa la reactivació de les eleccions en les institucions camerals, les quals no celebraven eleccions des de l'any 2010 i, a més, tenien els mandats caducats des de l'any 2014.