The Banker premia CaixaBank per la innovació de la seva app mòbil

La revista britànica The Banker ha premiat CaixaBank per la innovació de la seva aplicació mòbil «CaixaBank Now App» i l'ha reconegut com el «millor projecte tecnològic» de la seva categoria en els premis Technology Projects Awards 2018. Segons un comunicat de l'entitat, el guardó suposa un reconeixement a la seva aposta per la innovació tecnològica i la digitalització, que alhora és una de les línies del Pla estratègic 2015-2018 del banc. CaixaBank diu posseir avui la «major base de clients digitals d'Espanya», amb 5,8 milions d'usuaris, 5 milions de clients de banca mòbil i el 32% de quota de penetració. Aquest reconeixement se suma a d'altres que ha rebut CaixaBank durant aquest any com a «banc més innovador d'Europa Occidental» (Global Finance), «millor banc digital d'Europa Occidental» (Euromoney) i «millor banc d'Espanya» (Global Finance).