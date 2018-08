El 25% dels assalariats catalans cobra un sou de menys de 1.000 euros al mes

El 25% dels assalariats catalans cobra menys de 14.238,29 euros a l'any, és a dir, menys de 1.017 euros bruts al mes, segons un estudi de la UGT de Catalunya presentat avui. L'estudi, fet a partir d'una anàlisi d'un total de 169 convenis sectorials que s'apliquen a Catalunya, també conclou que el 76,9% d'aquests convenis inclou alguna categoria amb un sou inferior als 1.000 euros mensuals.

La UGT catalana constata que les dones pateixen més que els homes els salaris baixos, ja que el 25% de les dones assalariades cobren a Catalunya un total d'11.795,02 euros bruts a l'any, fet que equival a 842,5 euros bruts al mes. Això suposa que l'anomenada bretxa salarial, que és la diferència de salaris percebuts per homes i dones respecte a treballs d'igual valor, se situa a Catalunya en el 23,44% però s'eleva fins al 31,58% en el cas de les remuneracions inferiors als 1.017 euros bruts al mes.

En ser preguntada pels periodistes, la secretària de política sindical de la UGT de Catalunya, Nuria Gilgado, va donar ahir per fet que el percentatge de catalans que perceben un sou inferior als 1.000 euros és més gran que aquest 25% constatat en els assalariats, ja que caldria sumar els catalans empleats per compte propi, així com qui treballa sense contracte i cobrant en negre.

D'entre els 169 convenis col·lectius sectorials analitzats per la UGT de Catalunya, un total de 130 inclouen una o més categories per sota del llindar dels 1.000 euros bruts al mes. En concret, 21 convenis només tenen una categoria d'aquest tipus, que acostuma a correspondre a llocs d'aprenents o d'aspirants, com en el cas del conveni col·lectiu del metall de Barcelona, on només els aspirants o els contractes formatius contemplen un sou de 662,09 euros al mes, segons dades de la UGT.

Pel que fa als 109 convenis restants, tenen més d'una categoria per sota dels mil euros bruts al mes. No obstant això, dins d'aquest grup de 109 convenis, n'hi ha vuit amb totes les categories salarials per sota dels mil euros bruts al mes. Es tracta del conveni sectorial de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya; del que aglutina a Catalunya les empreses organitzadores del joc del bingo; del conveni de venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida, així com del conveni de les tintoreries i bugaderies no industrials d'aquesta província. Completen aquesta llista elaborada per la UGT de Catalunya quatre convenis sectorials de la província de Barcelona: el de detallistes d'alimentació i xarcuteries; el de tallers de tintoreria i bugaderies; el del peix fresc i congelat, i el que afecta als carnissers.

El secretari de Polítiques Sindicals d'aquest sindicat, José Antonio Pasadas, denuncia que alguns d'aquests convenis inclosos a l'estudi tenen categories salarials amb sous inferiors al Sou Mínim Interprofessional, que està fixat aquest any en els 736,60 euros al mes. El sou més freqüent en el cas dels convenis amb categories inferiors als 1.000 euros bruts al mes està entre els 601 i els 800 euros.

El sou més baix detectat per la UGT en el seu estudi correspon al lloc d'aspirant en el conveni de tracció mecànica de mercaderies de la província de Lleida, amb un sou brut mensual en taules de 535,88 euros.