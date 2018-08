L'atur cau en 1.068 persones, el menor descens en un mes de juliol en sis anys

El nombre de persones inscrites el juliol a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) es va situar en 369.124 persones, cosa que suposa 1.068 aturats menys que al juny, el 0,29% menys, segons les dades publicades ahir pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Amb aquestes xifres, condicionades a les contractacions del sector turístic per fer front a la temporada d'estiu, Catalunya situa l'atur registrat en quantitats que no es veien des del setembre del 2008, ara fa 10 anys, i encadena sis mesos de caigudes en relació amb el mes anterior, des del febrer d'aquest any.

El mes de juliol és un dels mesos de l'any que tradicionalment registra les caigudes més grans de l'atur per les contractacions que es generen en el sector serveis per afrontar la temporada turística de l'estiu i la temporada de rebaixes. La disminució de la desocupació a Catalunya aquest mes de juliol de 1.068 persones suposa l'encadenament de 9 anys de caigudes de l'atur en un mes de juliol, des de l'any 2010. Tot i això, les xifres indiquen que la disminució de la desocupació aquest mes de juliol és la més moderada que s'ha registrat a la sèrie en aquest mes des del 2012, quan el descens va ser de 784 persones.

En termes anuals, la desocupació ha caigut a Catalunya en 18.189 persones, el 4,70% menys, i encadena 61 mesos de retrocessos interanuals. Aquesta caiguda interanual de 18.189 persones és la més baixa que s'ha registrat en qualsevol mes des del novembre del 2013 (-13.747).

En el conjunt de l'Estat espanyol, el nombre de persones a les llistes dels Serveis Públics d'Ocupació s'ha situat el juliol en 3.135.021 persones, la xifra més baixa des del desembre del 2008, i 27.141 persones menys que al juny. En relació amb el juliol de l'any passat, el nombre d'aturats ha caigut en 200.903 persones, el 6,02% menys.

Tots els sectors d'activitat de l'economia catalana han registrat descensos de l'atur, excepte el sector serveis, on el nombre de desocupats que s'han decidit a inscriure's al SOC per ser contractats en una feina s'ha incrementat en 349 persones, el 0,15% més que al juny, el primer augment després de cinc mesos de caigudes. A Catalunya, l'atur en el sector primari s'ha reduït dn 49 persones, mentre que la construcció ho ha fet de 119 persones, i ja acumula set mesos seguits de caigudes en l'atur. El sector industrial català segueix molt actiu en la creació de llocs de treball i això ha permès una reducció de la desocupació de 349 persones amb sis mesos seguits de descensos.

El secretari general de treball de la Generalitat, Josep Ginesta, ha valorat com a «positiva» l'evolució per sectors del nombre de persones inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) el mes de juliol, ja que s'han creat llocs de treball en sectors que aguanten l'ocupació a llarg termini, com la indústria, la construcció i l'agricultura, mentre que el creixement moderat del turisme ha fet que es generin menys llocs de treball en un sector avesat a la temporalitat.

Per la seva banda, tant UGT com CCOO de Catalunya van insistir ahir en el fet que es manté l'elevada temporalitat al mercat laboral, ja que el 88% dels contractes durant el juliol van ser temporals, i també alerten de la poca cobertura social, segons van indicar les dues organitzacions. Així, assenyalen que el 70% de les persones a l'atur cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobra, i avisen de l'elevat pes de les prestacions assistencials.