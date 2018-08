El preu del carburant es manté estable però és el 16% més car que fa un any

El preu mitjà del litre de gasolina i de gasoil s'ha mantingut estable aquesta setmana, després de registrar una lleugera pujada, però és gairebé el 16% més car que fa un any en plenes vacances del mes d'agost. En concret, el litre de gasoil s'ha situat aquesta setmana en els 1,221 euros, després d'haver repuntat el seu preu el 0,027%, segons dades del Butlletí Petrolier de la UE recollits per Europa Press. Per la seva banda, el litre de gasolina s'ha mantingut estable aquesta setmana a la cota dels 1,318 euros, després d'haver pujat tot just el 0,05%. La contenció en els preus dels carburants arriba en un moment d'estabilització en els preus del cru, després de les oscil·lacions registrades a principi de juliol per les tensions geopolítiques. Així, el preu del barril de petroli Brent, de referència a Europa, cotitzava ahir a 72,34 dòlars, gairebé dos dòlars menys que fa una setmana.