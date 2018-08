Seat fa un pas més en la seva aposta pels megacamions per reduir emissions i costos

Després que fa dos anys provessin per les carreteres catalanes un megacamió de 25 metres de longitud, Seat i el Grup Sesé han fet un pas més en la seva aposta per aquest tipus de vehicles per reduir emissions i costos logístics.

Concretament, han fet un viatge pilot entre Saragossa i la planta de l'automobilística a Martorell amb un tràiler doble de més de 30 metres de longitud i una capacitat màxima de 70 tones, el més gran i eficient que circula per Europa. Aquest vehicle permet un estalvi del 25% en costos logístics, un 3% més que el megacamió, i redueix un 20% les emissions de CO2, un 6% més. Al circular per vies d'alta capacitat, a més, en cas de generalitzar-se, reduiria en un 50% la circulació de camions per carreteres convencionals que es on es concentren els índex de sinistralitat més elevats. Les proves, que s'allargaran en els pròxims mesos, culminaran amb un informe per demostrar el comportament i beneficis del vehicle per tal que un futur pròxim pugui ser normalitzada la seva circulació per les carreteres espanyoles com ja passa a d'altres països europeus.

La circulació d'aquests grans camions només es pot fer en períodes de proves perquè a l'estat espanyol es va donar llum verda a l'entrada d'aquest tipus de vehicles el 2015, però encara no s'ha concretat la normativa.